Thành lập 6 tiểu ban thuộc Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh

(QNO) - Ngày 5.10, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh ban hành Quyết định 129 về thành lập 6 tiểu ban thuộc trung tâm.

Chức năng, nhiệm vụ của các tiểu ban như sau:

Tiểu ban Truyền thông: Hướng dẫn việc cung cấp thông tin bảo đảm thống nhất, kịp thời, chính xác; chỉ đạo các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng chống dịch; tuyên truyền truyền cảm hứng, nêu gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, mô hình hiệu quả, đồng thời đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, kích động, sai sự thật về phòng chống dịch Covid-19.

Tiểu ban An ninh trật tự xã hội: Chỉ đạo bảo đảm an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác; tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Tiểu ban Cách ly: Tổ chức thành lập, quản lý, vận hành các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

Tiểu ban Tài chính, hậu cần: Chỉ đạo và hướng dẫn việc bảo đảm kinh phí, phân bổ và quản lý việc sử dụng kinh phí phòng chống dịch; chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện việc mua sắm vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị, hóa chất, thuốc... phục vụ phòng chống dịch bệnh; tổ chức thực hiện các phương án mua sắm dự phòng để sẵn sàng hỗ trợ cho các địa phương trong trường hợp vượt quá khả năng đáp ứng tại chỗ; đề xuất xây dựng các chế độ, chính sách đối với các lực lượng tham gia phòng chống dịch, đặc biệt là lực lượng tuyến đầu.

Tiểu ban Giám sát: Phát hiện, truy vết, khoanh vùng, khống chế sự lây lan của dịch bệnh; theo dõi diễn biến của dịch Covid-19 để tham mưu, đề xuất việc huy động, hỗ trợ nâng cao năng lực y tế khi cần thiết; tổ chức thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Tiểu ban Điều trị: Phân tuyến, thu dung, cách ly y tế và điều trị người mắc Covid-19; xây dựng kịch bản, sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh trong mọi tình huống.

Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu trưởng các tiểu ban bảo đảm các điều kiện hoạt động của tiểu ban, sử dụng bộ máy của cơ quan, đơn vị mình để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của tiểu ban.