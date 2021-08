Thành lập thêm 5 khu cách ly tập trung có thu phí tại khách sạn

(QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định thành lập thêm 5 khu cách ly tập trung có thu phí đối với người nhập cảnh và người dân Quảng Nam về từ các tỉnh thành phía Nam.

Năm khu cách ly này gồm khách sạn Le Pavillon Hội An Gallerry hotel & Spa (phường Sơn Phong, Hội An), Silkotel Hội An (phường Cẩm Phô, Hội An), Silk Sense Hội An River Resort (phường Cẩm An, Hội An), Mỹ Sơn Heritage (xã Duy Phú, Duy Xuyên) và khách sạn Minh Tuệ (xã Tam Anh Nam, Núi Thành).

UBND TP.Hội An và 2 huyện Duy Xuyên, Núi Thành có nhiệm vụ thành lập ban điều hành khu cơ sở cách ly cách ly tập trung có thu phí tại cơ sở lưu trú với thành phần, nhiệm vụ, chế độ hội họp, báo cáo… thực hiện theo quy chế của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Được biết, Quảng Nam hiện có 20 điểm cách ly tập trung có thu phí, tất cả đều có camera, trong đó 18/20 điểm đã kết nối lên hệ thống giám sát tập trung.