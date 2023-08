Tháo gỡ vướng mắc về giám định, định giá tài sản trong các vụ án

(QNO) - Sáng nay 9/8, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị chuyên đề bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giám định, định giá tài sản phục vụ công tác điều tra.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp sáng 9/8. Ảnh: P.T

Theo báo cáo tại hội nghị, hiện nay Công an tỉnh tồn đọng 30 vụ án, vụ việc về kinh tế, tham nhũng, chức vụ tạm đình chỉ vì lý do chưa có kết quả giám định, kết luận định giá tài sản (27 vụ án và 3 vụ việc) và tập trung ở lĩnh vực định giá rừng, đấu thầu, đất đai, thuế.

Nguyên nhân chủ yếu do vướng một số quy định theo các văn bản luật được áp dụng cho công tác định giá, thẩm định; việc xác định đơn giá thị trường tại các thời điểm mua sắm trước đây không phù hợp với tiêu chuẩn thẩm định giá của cơ quan chức năng; vụ việc được trưng cầu giám định xảy ra quá lâu, mặt hàng nhiều, không nằm trong danh mục Nhà nước định giá nên không có giá trị vào thời điểm thực hiện hợp đồng mua sắm của đơn vị; mức giá được ấn định cho bất động sản chênh lệch lớn giữa giá nhà nước và thị trường...

Tại hội nghị, đại biểu đã đưa ra một số giải pháp tháo gỡ như: đối với cơ quan trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản cần chủ động phối hợp, trao đổi trước với cơ quan giám định, yêu cầu giám định giá tài sản để xác định rõ nội dung cần giám định, định giá tài sản, thông tin, tài liệu cần cung cấp, thời hạn trả lời kết quả...

Kết quả trả lời giám định, định giá đảm bảo đúng thời hạn được cơ quan trưng cầu đề nghị. Nếu thời hạn giám định kéo dài, cơ quan thực hiện giám định cần có văn bản trao đổi gửi cơ quan trưng cầu biết, theo dõi và thuận lợi trong công tác điều tra, xử lý vụ án, vụ việc đảm bảo theo quy định của pháp luật...

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan tăng cường phối hợp, khẩn trương xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, nhất là vụ việc sắp hết thời hiệu. Công an tỉnh khẩn trương tổng hợp các khó khăn, vướng mắc báo cáo Bộ Công an và kiến nghị Bộ Công an báo cáo Chính phủ để có giải pháp tháo gỡ.

Đồng chí Lê Trí Thanh cũng yêu cầu tăng cường trách nhiệm của UBND cấp huyện để tạo sự phối hợp mạnh mẽ, sớm tập trung giải quyết các vụ việc sắp hết thời hiệu.