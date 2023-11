Thời tiết cực đoan là nguyên nhân chính gây ngập úng sâu ở đô thị

Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình ngập úng tại đô thị thời gian qua cho biết, đối với Quảng Nam, mức độ ngập úng ở đô thị (chủ yếu là Tam Kỳ và Hội An) ngày càng sâu hơn.

UBND tỉnh nhận định, nguyên nhân chính làm cho mức độ ngập úng ngày càng sâu hơn là thời tiết ngày càng cực đoan, bất thường, trong đó mưa với cường suất rất lớn, tập trung trong thời gian ngắn, lượng mưa ngày càng gia tăng vượt cường độ thiết kế của hệ thống thoát nước và những trận mưa này xuất hiện ngày càng nhiều hơn.

Tại Hội An, ngoài một số tuyến đường bị ngập úng cục bộ do mưa lớn thì khu vực phố cổ nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn, gần cửa biển, cao độ nền thấp, là những nguyên nhân chính gây ngập úng và lụt. Khu vực phố cổ thường ngập sâu (trên báo động 1 là 0,3m), thời gian ngập úng trong vòng 1 - 2 ngày.

Ngoài ra, một số tuyến đường ở Hội An như đường Cửa Đại, Lạc Long Quân, Lê Hồng Phong thường ngập khi mưa lớn cục bộ và kéo dài, thời gian ngập trong 2 - 3 giờ sau khi hết mưa.

Tại Tam Kỳ, do tốc độ đô thị hóa của thành phố tăng nhanh, nước từ các huyện lân cận đổ về sông Bàn Thạch kết hợp với mưa cực đoan nên dẫn đến ngập lụt thường xuyên cho đô thị. Trong nội đô của Tam Kỳ từ năm 2018 đến nay cho thấy có 3 cụm ngập thường xuyên với 30 điểm ngập, tập trung ở các tuyến từ đường Phan Bội Châu đến Phan Châu Trinh (ngập sâu hơn 0,8 m).

Giải pháp dài hạn để khắc phục tình trạng nêu trên đối với Tam Kỳ là cải tạo, nâng cấp các cống ngăn triều hiện có thành van đóng mở bằng điện tích hợp điều khiển tự lật; chuyển công năng các hồ điều hòa thành hồ điều tiết; đầu tư hệ thống bơm chống ngập; nâng cấp cao trình chống ngập cho kè sông Bàn Thạch.

Đối với Hội An là cải tạo, nâng cấp lại hệ thống mương thoát nước đáp ứng được lưu lượng mưa cực đoan như thời gian qua đối với các tuyến đường do tỉnh và Trung ương quản lý đi qua địa phận Hội An.