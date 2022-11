Thủy điện Sông Tranh 2 điều tiết xả lũ qua tràn từ 200 - 1.500m3/s

(QNO) - Ông Lê Đình Phúc - Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Tranh cho biết, từ 17 giờ chiều nay 21/11, thủy điện Sông Tranh 2 vận hành, điều tiết xả nước qua các cửa xả tràn tại đập chính, lưu lượng xả dự kiến 200 - 1.500m3/s; thời gian vận hành điều tiết tùy thuộc lưu lượng nước về hồ trong thời gian tiếp theo.

Thủy điện Sông Tranh 2 điều tiết xả lũ từ 200 – 1.500m3/s từ lúc 17 giờ chiều nay 21/11.

Lúc 11 giờ trưa nay, mực nước hồ chứa thủy điện này đang ở cao trình 172,3m; lưu lượng nước về hồ 562m3/s; nước xả qua các tổ máy phát điện tại nhà máy 106m3/s. Việc vận hành điều tiết hồ chứa nhằm duy trì mực nước hồ +173m và chuyển chế độ vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du theo quy định.

Theo số liệu của Trạm Khí tượng Trà My, từ trưa 19/11 đến đầu giờ chiều nay 21/11, tại vùng núi Trà My liên tục có mưa lớn, nhất là khu vực thượng nguồn Sông Tranh đã cơ mưa to đến rất to; các xã Trà Leng và Trà Dơn (Nam Trà My), lượng mưa lần lượt 278mm và 297mm; xã Trà Giác (Bắc Trà My) 261mm. Bởi vậy, nước lũ đổ về hồ chứa thuỷ điện Sông Tranh 2 tăng mạnh và tích đầy hồ chứa, hiện xấp xỉ đạt cao trình 173m.