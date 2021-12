Tiên Phước, Điện Bàn và Hội An thí điểm mô hình công dân học tập

(QNO) - Sáng nay 3.12, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thí điểm mô hình công dân học tập.

Tổng kết thí điểm mô hình công dân học tập để rút kinh nghiệm triển khai quy mộ rộng hơn trong thời gian tới. Ảnh: X.P

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Hội Khuyến học tỉnh chọn huyện Tiên Phước, thị xã Điện Bàn và TP.Hội An để thí điểm mô hình công dân học tập từ đầu năm 2021.

Tại các địa phương trên, hội khuyến học tham mưu chính quyền chọn 3 xã, phường, thị trấn, trong đó mỗi xã, phường, thị trấn chọn 10 gia đình có công dân tham gia thí điểm mô hình (Tiên Phước gồm Tiên Mỹ, Tiên Hà, Tiên Kỳ; Điện Bàn là Điện Phước, Điện Trung, Vĩnh Điện; Hội An là Cẩm Nam, Sơn Phong, Tân An). Ngoài ra, huyện Phú Ninh cũng tự thí điểm mô hình công dân học tập (Phú Thịnh, Tam Thành, Tam An).

Sau gần 1 năm triển khai thực hiện, cả 3 bộ tiêu chí khung cho 3 đối tượng lao động đều đạt được những kết quả nhất định; trong đó tỷ lệ được công nhận đạt danh hiệu công dân học tập nhóm nông dân và lao động nông thôn gần 70%, nhóm công nhân và lao động khác hơn 83%, nhóm công dân có trình độ cao đẳng trở lên 92,5%.

Theo Hội Khuyến học tỉnh, qua thực tế triển khai thí điểm cho thấy một số vướng mắc, bất cập như khó sắp xếp thời gian tham gia học tập tại cộng đồng xã hội, yêu cầu sử dụng công nghệ thông tin và tin học quá cao cũng như khó khăn trong việc lập các công cụ minh chứng cho chỉ số. Từ đó, kiến nghị Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam thời gian tới điều chỉnh một số tiêu chí cho phù hợp với đối tượng.