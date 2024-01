Tiên Phước: Trao quyết định hưởng lương hưu cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

(QNO) - Một trường hợp tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện qua tổ chức dịch vụ thu vừa được BHXH huyện Tiên Phước trao quyết định hưu trí.

BHXH huyện Tiên Phước và tổ chức dịch vụ thu trao quyết định hưu trí cho ông Võ Văn Luyến. Ảnh: CTV

Đó là trường hợp ông Võ Văn Luyến (sinh năm 1963, xã Tiên An, Tiên Phước). Ông Luyến từng là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tiên An. Với hơn 4 năm tham gia BHXH bắt buộc thuộc đối tượng cán bộ không chuyên trách của xã, do không đủ tuổi tái cử nên ông tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện để tích lũy quá trình tham gia.



Tuy nhiên khi gần đến tuổi nghỉ hưu, quá trình tham gia BHXH của ông chỉ mới được 12 năm 8 tháng và ngừng tham gia. Khi biết sự việc này, viên chức BHXH huyện Tiên Phước cùng với nhân viên thu tổ chức dịch vụ thu là Công ty Bảo hiểm Sông Tiên đã đến tuyên truyền, vận động ông Luyến tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu hằng tháng.



Tháng 11/2023, ông Luyến đồng ý đóng BHXH tự nguyện một lần cho những năm còn thiếu (7 năm 4 tháng, với mức thu nhập lựa chọn là 3 triệu đồng) để được hưởng lương hưu ngay trong tháng 12/2023.