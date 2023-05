Tổ chức chương trình “Nghĩa tình biên giới” tại xã La Dêê

(QNO) - Chương trình “Nghĩa tình biên giới” vừa được Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp Đoàn cơ sở An ninh nhân dân Công an tỉnh tổ chức tại xã La Dêê (Nam Giang) nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh (13/5/1953 - 13/5/2023).

Cắt tóc cho trẻ em xã La Dêê. Ảnh: XUÂN MAI

Đến với đồng bào Cơ Tu vùng biên giới thôn Đắc Hà Lôi của xã La Dêê, cán bộ, chiến sĩ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh và đoàn viên thanh niên đã có nhiều hoạt động sẻ chia khó khăn với người dân như trao tặng 50 phần quà, trao sinh kế cho thanh niên, cắt tóc cho từng người dân, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí...

Thôn Đắc Hà Lôi đèo núi hiểm trở, kết cầu hạ tầng thiếu thốn. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Đoàn cơ sở An ninh nhân dân Công an tỉnh đã hỗ trợ lắp đặt 6 trụ đèn năng lượng mặt trời trên tuyến đường của thôn; tặng bộ loa di động trong khuôn khổ chương trình “Tiếng loa an ninh”.

Lắp đặt trụ đèn năng lượng mặt trời cho thôn Đắc Hà Lôi. Ảnh: XUÂN MAI

Dịp này, đoàn công tác cũng đến thăm và trao tặng 2 bộ máy vi tính cho Công an xã La Dêê và Đồn Biên phòng La Dêê; đồng thời tổ chức lễ chào cờ tại cột mốc chủ quyền.