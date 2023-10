Tổ chức Làng Hoa sen quốc tế Hàn Quốc hỗ trợ trẻ em Tam Kỳ mắc bệnh nan y 350 triệu đồng

(QNO) - Ngày 17/10, Tổ chức Làng Hoa sen quốc tế Hàn Quốc (ILV) trao 350 triệu đồng hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh cho trẻ em TP.Tam Kỳ.

Tổ chức Làng Hoa sen quốc tế Hàn Quốc trao kinh phí hỗ trợ trẻ em mắc bệnh nan y tại TP.Tam Kỳ. Ảnh: L.H

Số kinh phí này nhằm hỗ trợ chi phí điều trị cho 20 trẻ em mắc bệnh nan y tại các xã, phường Hòa Thuận, An Mỹ, An Sơn, An Xuân, Hòa Hương, Tân Thạnh, Tam Ngọc, Tam Thanh và Tam Thăng của TP.Tam Kỳ; góp phần giúp gia đình các em vượt qua khó khăn, chăm sóc, điều trị các em sớm hồi phục sức khỏe.

Nhiều năm qua, Tổ chức Làng Hoa Sen quốc tế Hàn Quốc đã có các hoạt động tài trợ, hỗ trợ người dân trên địa bàn TP.Tam Kỳ. Như tài trợ đầu tư khu phức hợp phúc lợi giáo dục xã hội tại phường An Phú bao gồm trường mầm non, cơ sở đào tạo nghề, trung tâm ngoại ngữ...

Với số tiền hỗ trợ 350 triệu đồng, Làng Hoa sen quốc tế Hàn Quốc mong muốn góp phần giúp 20 trẻ em Tam Kỳ mắc bệnh nan y sớm hồi phục sức khỏe. TRONG ẢNH: Ông Nguyễn Hồng Lai - Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ (bên phải) tiếp nhận tượng trưng Bảng tài trợ. Ảnh: L.H

Cạnh đó, Tổ chức Làng Hoa Sen quốc tế Hàn Quốc góp phần hỗ trợ TP.Tam Kỳ trên nhiều lĩnh vực khác như giáo dục, an sinh xã hội, phương tiện, đồ dùng dạy học, dụng cụ tập luyện thể dục thể thao...

"Hôm nay, Tam Kỳ tiếp tục đón nhận tình cảm của Tổ chức Làng Hoa Sen quốc tế Hàn Quốc, Quỹ phúc lợi xã hội Phật giáo Jogye Hàn Quốc dành cho trẻ em mắc bệnh nan y. Chính quyền và nhân dân TP.Tam Kỳ ghi nhận và trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Tổ chức Làng Hoa Sen quốc tế Hàn Quốc đã dành cho địa phương" - ông Nguyễn Hồng Lai, Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ nói.