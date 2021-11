Trách nhiệm chủ xe

Các hoạt động nhân “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân bị tử vong do tai nạn giao thông” đã qua đi, song vẫn còn đọng lại nhiều nỗi trăn trở cần có lời giải đáp để vấn nạn này được kìm chế, giảm thiểu một cách bền vững.

Xe tải chở cát “có ngọn”, quá tải trọng phá nát đường nội thị ở Đại Lộc. Ảnh: S.C

Và một lần nữa, câu hỏi trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp của chủ doanh nghiệp (DN) kinh doanh vận tải, nhất là vận tải hàng hóa đằng sau không ít vụ tai nạn giao thông (TNGT) lại được gióng lên.

Bởi lẽ, họ là người mua sắm phương tiện kinh doanh vận tải, trực tiếp ký kết với đầu mối nguồn hàng, quản lý và trả lương cho nhân viên lái xe vận chuyển hàng hóa.

Nhưng đáng trách thay, không ít trường hợp, chủ DN lại chính là người “tiếp tay” cho tài xế gây ra TNGT. Vì cái lợi trước mắt của DN mình, giới chủ yêu cầu tài xế chở hàng nhiều hết mức có thể, dù tải trọng đường đi, cầu cống trên tuyến cho phép vốn thấp hơn so với tổng trọng xe và lượng hàng mà phương tiện vận chuyển.

Trạm cân đặt trên đường này, họ sẽ chỉ đạo lái xe chạy đường khác né tránh. Mặc kệ chế tài của luật pháp, họ cứ cơi nới thành, thùng xe để “ăn no hàng”. Ngoài ra, chủ DN không tính ngày công cho lái xe mà trả lương theo chuyến, và đây chính là nguyên nhân tài xế phóng nhanh, vượt ẩu mới mau có chuyến có tiền.

Hệ lụy là có nhiều chuyến xe chở quá tải trọng lưu thông, vượt sức chịu đựng của hạ tầng giao thông nên đường nhanh sụt lún, đứt gãy nền, bề mặt chi chít “ổ gà”, “ổ voi”, “sống trâu”. Xe quá tải đã tạo nên cạm bẫy nêu trên, gián tiếp làm người dân vấp phải dẫn đến TNGT.

Xe chở “có ngọn” rơi vãi vật liệu trên đường gây ô nhiễm môi trường; chất hàng quá kích thước thành, thùng sẽ gây va quẹt với phương tiện khác. Muốn mau có chuyến để được tiền công kha khá, tài xế phóng xe với tốc độ nhanh, vượt ẩu, bóp còi inh ỏi khiến người đi đường khiếp vía.

Cũng vì chạy quá nhanh, lái xe không làm chủ được tốc độ, vô lăng ngoài sự kiểm soát nên nguy cơ cao gây va chạm, dẫn đến nhiều vụ TNGT nghiêm trọng, cướp đi sinh mạng không ít người.

Đã từ lâu, trách nhiệm của DN vận tải hàng hóa trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông từng được luận bàn. Tại nhiều địa phương, lực lượng công an còn yêu cầu giới chủ ký cam kết tuân thủ các quy tắc an toàn.

Giấy trắng, mực đen, chữ ký và con dấu đỏ chót còn trơ trơ, song nhiều chủ DN cứ thế vi phạm điều đã cam kết, lại còn bố trí người “do thám” nhất cử nhất động tuần tra kiểm soát của người thực thi công vụ để né tránh.

Sau đó, xe chở quá tải trọng lại tung hoành phá hỏng hạ tầng giao thông; đáng sợ hơn nữa là gây tổn hại đến tính mạng người dân vô tội. Muốn kéo giảm TNGT bền vững, chủ DN phải có một phần trách nhiệm, hãy vì niềm xót thương những người đã mất mà hành động cho sự an toàn của người đang sống.