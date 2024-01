Trao 182 suất quà tết cho hộ khó khăn TP.Tam Kỳ

(QNO) - Chiều 25/1, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.Tam Kỳ phối hợp với Ngân hàng BIDV chi nhánh Quảng Nam tổ chức trao quà Tết Giáp Thìn cho người dân gặp khó khăn do thiên tai trên địa bàn TP.Tam Kỳ.

Trao quà cho hộ khó khăn phường Tân Thạnh (Tam Kỳ).

Theo đó, 182 suất quà được trao cho 182 hộ nghèo tại 6 địa phương gồm các phường An Xuân, Tân Thạnh, Hòa Thuận, Phước Hòa, xã Tam Thanh và Tam Phú. Mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng. Trước đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cũng đã phối hợp với xã Tam Thăng, các phường An Sơn, An Phú trao 100 suất quà do Ngân hàng BIDV chi nhánh Quảng Nam tài trợ.

Được biết, thực hiện chương trình an sinh xã hội dịp Tết Giáp Thìn 2024, Ngân hàng BIDV chi nhánh Quảng Nam đã dành 841 triệu đồng hỗ trợ cho người dân khó khăn do thiên tai trên đia bàn tỉnh.