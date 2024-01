Trao 550 suất quà tết cho người dân Duy Xuyên

(QNO) - Sáng nay 20/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên và các tổ chức chính trị - xã hội của huyện phối hợp Hội đồng hương Duy Xuyên tại TP.Hồ Chí Minh, CLB Doanh nhân Duy Xuyên phía Nam và doanh nghiệp tổ chức chương trình “Tết vì người nghèo - Xuân Giáp Thìn 2024”.

Hội đồng hương Duy Xuyên tại TP.Hồ Chí Minh cùng doanh nghiệp hỗ trợ chương trình “Tết vì người nghèo - Xuân Giáp Thìn 2024” và Quỹ vì người nghèo huyện Duy Xuyên. Ảnh: MAI VINH

Ông Nguyễn Thanh Hải - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên cho biết, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, thời gian qua các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội của huyện huy động nhiều nguồn lực trợ giúp người nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Đặc biệt các chương trình “Tết vì người nghèo” và vận động Quỹ vì người nghèo luôn nhận được sự hưởng ứng, đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện.

Ông Lê Hùng - Chủ tịch Hội đồng hương Duy Xuyên tại TP.Hồ Chí Minh tặng quà người dân quê nhà. Ảnh: MAI VINH

Đối với chương trình “Tết vì người nghèo - Xuân Giáp Thìn 2024”, thông qua kết nối của Hội đồng hương Duy Xuyên tại TP.Hồ Chí Minh và CLB Doanh nhân Duy Xuyên phía Nam đã vận động gần 35 doanh nghiệp, nhà hảo tâm, hội đồng hương các xã, thị trấn của huyện Duy Xuyên tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam cùng sẻ chia khó khăn với người nghèo tại quê nhà.

Tại chương trình đã trao tặng 550 suất quà (Hội đồng hương Duy Xuyên tại TP.Hồ Chí Minh hỗ trợ 290 suất) gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt (1 triệu đồng/suất) cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội, hội đặc thù của huyện có hoàn cảnh khó khăn, thân nhân quân nhân đang làm nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa.



[VIDEO] - Chương trình “Tết vì người nghèo - Xuân Giáp Thìn 2024” tại Duy Xuyên:

Ngoài các suất quà được trao sáng 20/1, Hội đồng hương Duy Xuyên cũng sẽ kết hợp các hội đồng hương xã, thị trấn tiếp tục trao 210 phần quà đến bà con đồng hương tại TP.Hồ Chí Minh.

Ông Lê Hùng - Chủ tịch Hội đồng hương Duy Xuyên tại TP.Hồ Chí Minh chia sẻ: “Tết đến xuân về, chúng tôi - những người con xa quê luôn nghĩ về bà con, hàng xóm và đặc biệt là người nghèo ở quê hương. Từ đó, vận động doanh nghiệp đồng hành để trao tặng quà người dân trước thềm năm mới”.