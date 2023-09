Trao học bổng đỡ đầu cho 2 cháu mồ côi cha tại xã Đại An (Đại Lộc)

(QNO) - Hội Cựu chiến binh xã Đại An (huyện Đại Lộc) vừa trao học bổng đỡ đầu cho 2 cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trâm và Nguyễn Ngọc Bảo Thuy trú tại thôn Phú Nghĩa (xã Đại An).

Trao học bổng đỡ đầu cho hai cháu mồ côi cha. Ảnh: L.Đ.T

Cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trâm học lớp 5, cháu Nguyễn Ngọc Bảo Thuy học lớp 3 tại Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu (xã Đại An). Hai cháu là cháu nội của bà Nguyễn Thị Thu, đang là hội viên Hội Cựu chiến binh xã Đại An. Bà Thu có người con trai duy nhất lấy vợ, sinh được 2 cháu là Bảo Trâm và Bảo Thuy. Tuy nhiên, người con trai này không may bị tai nạn giao thông qua đời, mẹ các cháu đã bỏ đi nơi khác sinh sống.

Trước tình cảnh rất khó khăn của gia đình, Hội Cựu chiến binh xã Đại An đã kết nối, vận động bà Đào Thị Thanh Thúy (quê thôn Quảng Huế, xã Đại An) đang định cư ở Đức tài trợ học bổng đỡ đầu cho các cháu với mức mỗi tháng 2 triệu đồng (1 triệu đồng/tháng/cháu) cho đến khi tốt nghiệp THPT. Nếu có thành tích tốt trong học tập, bà Thanh Thúy sẽ tiếp tục đỡ đầu để hai cháu học lên đại học .

Ông Lê Đức Thành - Ủy viên Hội Cựu chiến binh xã Đại An cho biết, thấu hiểu được gia cảnh nghèo khó của hội viên mình, trước khi bước vào năm học 2023 - 2024, Hội Cựu chiến binh xã đã hỗ trợ cho mỗi cháu 2 triệu đồng, tặng riêng cho cháu Bảo Trâm chiếc xe đạp trị giá 2 triệu đồng. Hội đang nỗ lực vận động để lợp lại mái nhà cho gia đình bà Thu trước dịp đón Tết Nguyên đán 2024.