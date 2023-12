Trao tặng 300 bình chữa cháy cho hộ nghèo, cận nghèo huyện Bắc Trà My

(QNO) - Chiều nay 28/12, Công an Quảng Nam phối hợp UBND huyện Bắc Trà My tổ chức lễ tiếp nhận và trao tặng bình chữa cháy cho hộ gia đình khó khăn trên địa bàn huyện.





Lãnh đạo huyện Bắc Trà My tiếp nhận bình chữa cháy do Công an tỉnh trao tặng. ẢNH TÚ VÂN

Tại đây, đại diện lãnh đạo Công an Quảng Nam đã trao 300 bình chữa cháy cho huyện Bắc Trà My. Sau khi được tiếp nhận số bình chữa cháy, huyện Bắc Trà My sẽ tổ chức cấp phát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn của 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.