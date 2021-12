Trao tặng 500 cặp phao cho học sinh vùng khó khăn

(QNO) - Nhân dịp khai giảng năm học mới 2021 - 2022, Liên đoàn Lao động các huyện Phước Sơn, Tây Giang, Nam Trà My, Bắc Trà My phối hợp các Phòng GD-ĐT trao tặng 500 cặp phao do Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) tài trợ.

Trao tặng cặp phao cho học sinh vùng khó khăn. Ảnh: D.L

Toàn bộ phần quà trên được trao tặng đến học sinh của 12 trường học. Đó là Trường Tiểu học & THCS Võ Thị Sáu (Phước Sơn); các Trường PTDTBT THCS Trà Tập, Trà Leng và Trường PTDTBT tiểu học Trà Tập (Nam Trà My); Trường THCS Nguyễn Huệ, Trường THCS 19.8, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, Nguyễn Viết Xuân, Lê Văn Tám (Bắc Trà My); Trường PTDTBT tiểu học Ch’Ơm (Tây Giang).

Các trường học này thuộc địa bàn miền núi khó khăn, vào mùa mưa học sinh vượt sông suối đến lớp, vừa đối mặt với nguy cơ sạt lở đất.