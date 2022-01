Trao tặng nhiều suất quà trước thềm năm mới

(QNO) - Sáng nay 17.1, huyện Núi Thành tổ chức gặp mặt, tặng 62 suất quà tết cho người có uy tín, già làng, trưởng bản, người có công cách mạng, hộ gia đình khó khăn và trẻ em đồng bào Co tại xã Tam Trà.

Lãnh đạo huyện Núi Thành tặng quà đồng bào Co xã Tam Trà. Ảnh: V.P

Dịp này, huyện Núi Thành trao Giấy khen của Ban Dân vận Tỉnh ủy cho ông Nguyễn Kim Trường (đồng bào Co, thôn Phú Tân, xã Tam Trà) đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021.

* Chiều 17.1, Hội Chữ thập đỏ huyện Tiên Phước phối hợp gia đình ông Trần Phú Hữu - người con xã Tiên Thọ (Tiên Phước) đang làm ăn xa quê trao tặng 76 suất quà tết (trị giá hơn 500 nghìn đồng/suất) cho các gia đình khó khăn trên địa bàn xã Tiên Thọ. Đây là hoạt động hưởng ứng phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam xuân Nhâm Dần 2022” do Hội Chữ thập đỏ huyện phát động.

* Hội LHPN Duy Xuyên vừa phối hợp Liên đoàn Lao động huyện tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết - Tết yêu thương” nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Lãnh đạo Huyện ủy Duy Xuyên tặng quà hội viên phụ nữ nghèo. Ảnh: T.L

Chương trình trao tặng 120 suất quà với tổng trị giá gần 80 triệu đồng do Báo Người lao động và chị Đinh Thị Thu (phường Cẩm An, TP.Hội An) hỗ trợ. Nhân dịp xuân Nhâm Dần, các cơ sở hội phụ nữ trên địa bàn huyện Duy Xuyên tổ chức nhiều hoạt động chia sẻ khó khăn với hội viên như tặng quà, đập heo đất tặng sổ tiết kiệm, bánh tét nghĩa tình, trao sinh kế…

* Đoàn thanh niên Công an tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp Đài Tiếng nói nhân dân TP.Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Xuân biên cương” tại 3 xã biên giới Chơ Chun, La Êê và Đắc Pring (Nam Giang).

Tặng quà tết đồng bào xã Chơ Chun. Ảnh: X.M

Chương trình trao tặng 500 suất quà (trị giá 800 nghìn đồng/suất) cho đồng bào vùng cao. Đoàn công tác cũng đến thăm hỏi, động viên và tặng quà tết lực lượng công an xã chính quy tại 3 xã biên giới nói trên.

* Tại Tây Giang, ông Nguyễn Hảo - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đại Lộc vừa dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và trao tặng 100 suất quà tết cho người dân xã A Xan (trị giá 800 nghìn đồng/suất). Lãnh đạo huyện Đại Lộc cũng trao tặng cán bộ xã A Xan 20 triệu đồng nhân dịp năm mới.

Lãnh đạo huyện Đại Lộc trao quà tết tại xã A Xan. Ảnh: N.D

* Cuối tuần qua, đoàn công tác huyện Tây Giang đến thăm và tặng quà người dân các bản giáp biên thuộc 2 huyện Kà Lừm, Đắc Chưng (tỉnh Sê Kông, Lào) nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam.

Công an huyện Tây Giang trao tặng các thiết bị phát điện cho Trạm kiểm soát cửa khẩu Kà Lừm. Ảnh: H.T

Đoàn công tác trao tặng người dân 9 bản khoảng 12 tấn gạo cùng nhu yếu phẩm thiết yếu khác với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng. Công an huyện Tây Giang cũng trao tặng Trạm kiểm soát cửa khẩu Kà Lừm 1 máy tua bin phát điện, 1.000m dây điện, 1.000m dây ống nước cùng nhu yếu phẩm với tổng giá trị gần 50 triệu đồng.

* Công ty TDH Ecoland - đơn vị thi công Nhà máy xử lý rác thải Bắc Quảng Nam vừa trao tặng gần 600 suất quà tết cho người dân xã Đại Nghĩa, Đại Hiệp, thị trấn Ái Nghĩa (Đại Lộc). Công ty cũng trao quà chính quyền 3 địa phương này với tổng số tiền 95 triệu đồng trước thềm năm mới.