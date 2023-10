Triển khai đồng bộ giải pháp đảm bảo an toàn giao thông

Công an Hội An tăng cường tuyên truyền an toàn giao thông trong trường học

ĐỖ HUẤN | 21/09/2023 - 09:03

(QNO) - Công an TP.Hội An vừa tổ chức tuyên truyền trật tự an toàn giao thông tại Trường THPT Nguyễn Trãi với sự tham gia của hơn 1.280 học sinh và giáo viên, cán bộ, viên chức nhà trường.