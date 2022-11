Triển khai thí điểm trang công cụ tiếp nhận các thông tin liên quan đến nạn buôn bán thịt chó, mèo

Hội An cam kết không tiêu thụ thịt chó, mèo

QUỐC TUẤN | 10/12/2021 - 10:52

(QNO) - Sáng nay 10.12, UBND TP.Hội An và Four Paws - tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu ký kết hợp tác xây dựng Hội An là thành phố du lịch thân thiện, không tiêu thụ thịt chó, mèo và hỗ trợ loại trừ bệnh dại.