Triển khai thực hiện nghị định của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch 5372 triển khai thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Thông qua kế hoạch nhằm tổ chức quán triệt và thực hiện đầy đủ, có hiệu quả trách nhiệm của UBND tỉnh trong thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP. Qua đó, triển khai nghiêm túc quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh; chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Nội dung trọng tâm gồm: Tổ chức quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP; quản lý Nhà nước về bảo vệ dữ liệu cá nhân; rà soát, đánh giá, phân loại dữ liệu cá nhân, xác định nội dung, biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân; tổ chức tập huấn công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bảo đảm an ninh, an toàn và phối hợp Bộ Công an kết nối, tích hợp Hệ thống thông tin điện tử giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Quảng Nam với Cổng thông tin quốc gia về bảo vệ dữ liệu cá nhân, hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các Cổng dịch vụ công quốc gia để cung cấp một số dịch vụ công có liên quan tới bảo vệ dữ liệu cá nhân và phục vụ quản lý nhà nước.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung Danh mục dữ liệu mở của cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam phù hợp với quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Bố trí lực lượng, nhân sự có chức năng bảo vệ dữ liệu cá nhân tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.