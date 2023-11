Từ 13 - 18/11, Quảng Nam khả năng xuất hiện lũ trên các sông

AN BÌNH | 12/11/2023 09:23

(QNO) - Từ ngày 13 - 18/11, trên địa bàn Quảng Nam dự báo có mưa lớn, xuất hiện lũ trên các sông.

Mưa lớn những ngày tới khả năng xuất hiện lũ trên các sông. Ảnh: A.B

Thông tin từ Đài Khí tượng thủy Quảng Nam, do ảnh hưởng của phần phía tây nam áp cao lạnh lục địa kết hợp hoạt động của trường gió đông trên cao, từ ngày 13 - 17/11, các địa phương trong tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.



Tổng lượng mưa phổ biến ở các địa phương vùng núi phía bắc tỉnh từ 150 - 300mm, có nơi hơn 400mm; vùng đồng bằng và vùng núi phía nam phổ biến 250 - 450mm, có nơi hơn 600mm.

Từ ngày 13 - 18/11, các sông trên địa bàn tỉnh khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu đạt 5 - 8m, hạ lưu đạt 1 - 3m. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia ở mức báo động 2 (BĐ2) đến BĐ3; trên sông Thu Bồn ở mức BĐ2 đến trên BĐ2; trên sông Tam Kỳ ở mức BĐ2. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi; ngập úng tại vùng thấp trũng ven sông và khu tập trung đông dân cư.

Vùng biển Quảng Nam từ ngày 13/11 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy, sét và gió giật mạnh, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 2 - 3,5m, biển động.