Tuổi trẻ Nam Trung Bộ thực hiện hoạt động an sinh xã hội tại Hội An

(QNO) - Trong khuôn khổ giao ban công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Cụm duyên hải Nam Trung Bộ năm 2023 tổ chức tại TP.Hội An, sáng nay 1/12, Trung ương Đoàn và Cụm duyên hải Nam Trung Bộ tổ chức hoạt động an sinh xã hội tại Hội An.

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn thăm và tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam cùng lãnh đạo các ban Trung ương Đoàn, thường trực tỉnh/thành đoàn Cụm duyên hải Nam Trung Bộ đến thăm hỏi, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Tiểu; tặng 300 bản đồ Việt Nam hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” do Trung ương Đoàn triển khai và bàn giao công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê bằng năng lượng mặt trời” tại xã Cẩm Thanh, TP.Hội An.

Các đơn vị Cụm duyên hải Nam Trung Bộ tặng công trình thắp sáng đường quê trị giá 30 triệu đồng. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Dịp này, đoàn công tác cũng tham quan di tích Nhà lao Hội An. Đây là địa chỉ đỏ giáo dục cho thế hệ trẻ về tinh thần chiến đấu anh dũng của các thế hệ chiến sĩ cách mạng tiền bối cùng những cống hiến lớn lao của quân và dân Hội An, tỉnh Quảng Nam và cả nước nói chung trong cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược.

Tặng bản đồ Việt Nam hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”. Ảnh: THÀNH ĐẠT