Tuyên truyền “Hội An - Nhân tình thuần hậu” cho nhân viên lái xe

(QNO) - Ngày 18 và 19/10, Công ty Taxi Sông Hoài và Công ty Xe điện Hội An phối hợp Sở GTVT, Công an TP.Hội An và Ban chỉ đạo đề án “Hội An - Nhân tình thuần hậu” tổ chức tập huấn tuyên truyền về “Văn hóa - pháp luật giao thông, Hội An - Nhân tình thuần hậu và đào tạo chứng chỉ hành nghề lái xe”.

Hai trăm nhân viên lái xe của Công ty Taxi Sông Hoài và Công ty Xe điện Hội An được Công an thành phố truyền đạt các nội dung cơ bản của Luật Giao thông đường bộ; tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn; các quy tắc tham gia giao thông, quy định về nồng độ cồn và các lỗi vi phạm trật tự, an toàn giao thông là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông...

Nhân viên lái xe cũng được tuyên truyền các thông điệp của đề án xây dựng “Hội An - Nhân tình thuần hậu”, xem video và nghe báo cáo viên trình bày “Bộ tiêu chí ứng xử” thông qua các hành vi và lời nói ứng xử giữa con người với chính mình, giữa con người với con người, giữa con người với gia đình và giữa con người với xã hội.

Qua đó, từng bước bảo tồn, khôi phục lối sống tốt đẹp của người Hội An, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động taxi, lái xe an toàn, phục vụ tận tâm, lịch sự, văn minh.