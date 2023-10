Tuyệt đối không chủ quan trước tình hình mưa lũ

(QNO) - Chiều nay 13/10, UBND tỉnh phát đi công điện yêu cầu chủ động ứng phó với mưa lũ trên địa bàn tỉnh, trước tình hình mưa lớn vẫn tiếp diễn phức tạp.

Theo nội dung công điện, trước những diễn biến phức tạp của mưa lũ, để chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan không được chủ quan, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, tập trung chỉ đạo và chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả các biện pháp ứng với với thiên tai.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương tuyệt đối không chủ quan, sẵn sàng triển khai các giải pháp ứng phó với mưa lũ. Ảnh minh họa

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nội dung các công điện về việc chủ động công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, công tác phòng chống sạt lở, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trước và trong mùa mưa lũ trên địa bàn tỉnh, công điện về việc tập trung phòng chống, giảm thiệt hại do sạt lở đất, bờ sông, bờ biển và lũ quét, tuân thủ chặt chẽ Phương án ứng phó với thiên tai theo các cấp độ rủi ro trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đảm bảo vận hành các hồ chứa theo quy trình vận hành liên hồ trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn mùa mưa lũ năm 2023.

Các ngành, địa phương được giao nhiệm vụ tiếp tục tổ chức rà soát, chủ động sơ tán ngay những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là các hộ dân ở khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn; có phương án hỗ trợ chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán, bảo đảo ổn định đời sống cho dân. Đồng thời tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua các ngầm, tràn, khu vực nước ngập sâu, chảy xiết, đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không đảm bảo an toàn; chủ động chỉ đạo triển khai công tác đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh, cơ sở giáo dục tại các khu vực xảy ra ngập lụt. Trước tình hình mưa lớn vẫn đang tiếp diễn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ động triển khai công tác đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập theo cấp báo động, nhất là các công trình xung yếu, đang thi công, hạn chế tối đa thiệt hại. Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, hạn chế thiệt hại khi xảy ra mưa lũ, ngập lụt; hướng dẫn người dân tại các khu vực thường xuyên bị tác động của thiên tai dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm để chủ động đề phòng mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất gây chia cắt cục bộ, kéo dài nhiều ngày.

Hai ngày qua trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa lớn ở nhiều địa phương, nguy cơ ngập lụt cao.

Các đơn vị chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại khu vực trọng điểm để kịp thời tổ chức hỗ trợ người dân sơ tán và cứu hộ, cứu nạn. Sở NN&PTNT, Sở Công Thương phối hợp với địa phương kịp thời chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, an toàn hồ đập thủy lợi, thủy điện, nhất là đối với các hồ thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu.

Sở GD-ĐT phối hợp với địa phương chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh, cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ và đồ dùng học tập tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Sở GTVT chỉ đạo, hướng dẫn công tác tổ chức giao thông và bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, kịp thời khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt, nhất là trên các trục giao thông chính. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh sẵn sàng lực lượng triển khai công tác ứng phó, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm kịp thời, hiệu quả.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh được quán triệt thường xuyên theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, thiên tai, chủ động chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai công tác phòng chống, khắc phục hậu quả, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra; đôn đốc, tổng hợp, báo cáo tình hình thiên tai, thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh.

Các địa phương được yêu cầu bám sát Phương án ứng phó thiên tai theo từng cấp độ rủi ro để sẵn sàng ứng phó với mưa lũ.

Theo ghi nhận, các ngày qua trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa từ 7 giờ ngày 12/10 đến 7 giờ ngày 13/10 phổ biến từ 15 - 60mm, có nơi lớn hơn. Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, từ nay đến ngày 17/10, các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to; nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét tại các sông, suối vùng núi, sạt lở đất đá ở sườn dốc, sông, suối nhỏ; gây ngập úng tại các vùng thấp trũng, nơi tập trung đông dân cư. Mưa lớn còn diễn biến phức tạp các ngày đến.