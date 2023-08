Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của Tiên Phước đạt 96,64% dân số

(QNO) - Ngày 9/8, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Tiên Phước tổ chức hội nghị khách hàng phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình trên địa bàn xã Tiên Cảnh.

BHXH huyện Tiên Phước tổ chức hội nghị khách hàng phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Ảnh: N.HƯNG

Đến cuối tháng 6/2023, số người tham gia BHXH do BHXH huyện Tiên Phước quản lý là 5.279 người, giảm 89 người so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, tham gia BHXH bắt buộc 3.716 người, tăng 143 người so với cùng kỳ, đạt 92,81% so với kế hoạch BHXH tỉnh giao. Tham gia BHXH tự nguyện 1.563 người, giảm 232 người so với cùng kỳ, đạt 79,1% so với kế hoạch BHXH tỉnh giao (đạt 5,01% so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động).

Toàn huyện có 66.772 người dân tham gia BHYT, tăng 460 người so với cùng kỳ, đạt 98,3% kế hoạch tỉnh giao. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 96,64% dân số. Có 3.076 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tăng 142 người so với cùng kỳ, đạt 89,86% kế hoạch tỉnh giao.

BHXH huyện Tiên Phước làm việc với các xã, thị tấn về vận động người dân tham gia BHXH, BHYT. Ảnh: N.HƯNG

Tổng số tiền thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đến 30/6/2023 đạt 59,79 tỷ đồng, tăng hơn 4,7 tỷ đồng so với tổng thu đến cuối năm 2022. Tổng số nợ đến hết tháng 6/2023 là 1,6 tỷ đồng, chiếm 1,29% hoạch thu BHXH tỉnh giao, giảm 1,19% so với kế hoạch giao (dẫn đầu toàn tỉnh).

Trong 6 tháng đầu năm 2023, BHXH huyện Tiên Phước chi trả cho hơn 8.740 lượt người với số tiền hơn 52,7 tỷ đồng, tăng 9,64% so với năm 2022.