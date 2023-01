Tỷ số giới tính khi sinh của Quảng Nam là 107 bé trai/100 bé gái

Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết số 21 (ngày 25/10/2017) của Ban Chấp hành hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới cho biết, đến năm 2022 Quảng Nam tiệm cận dần mức sinh thay thế, ổn định quy mô dân số với 1,525 triệu người. Tuổi thọ trung bình của người dân Quảng Nam hiện nay là 73,3 tuổi; tỷ số giới tính khi sinh là 107 bé trai/100 bé gái.

Từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh có hơn 34.700 bà mẹ mang thai và hơn 50.500 trẻ sơ sinh được tầm soát bệnh tật bẩm sinh phổ biến. Tỷ lệ phụ nữ mang thai được sàng lọc trước sinh năm 2022 là 70% (tăng 54,7% so với 2017); trẻ mới sinh ra được sàng lọc bệnh bẩm sinh phổ biến nhất năm 2022 là 85% (tăng 57% so với năm 2017); người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm đạt 70% (tăng 48,6% so với năm 2017).

Mỗi năm Quảng Nam tổ chức 1-2 đợt truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình tại cấp xã. Năm năm qua, Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh cung cấp thông tin và dịch vụ sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình cho hơn 1.500 lượt người, tập trung tới nhóm đối tượng là vị thành niên, thanh niên, công nhân... Tuy nhiên, chỉ tiêu giảm tỷ lệ vị thành niên mang thai ngoài ý muốn hiện nay chỉ mới đạt 15%, trong khi đó kế hoạch đến năm 2025 là đạt 50%.