Ứng phó thiên tai dựa vào cộng đồng

Bước vào đầu mùa mưa, những điểm sạt lở đã xuất hiện tại huyện miền núi cao Nam Trà My. Phương án ứng phó tại chỗ, dựa vào cộng đồng được chú trọng.

Nhân dân xã Trà Linh hỗ trợ nhau khắc phục sau sạt lở. Ảnh: L.D

Nỗi lo sạt lở

Đợt mưa lớn vừa qua, đã có những thiệt hại về hạ tầng ở huyện Nam Trà My. Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Nam Trà My, mưa lớn kéo dài đã làm sạt lở một số địa điểm.

Cụ thể, sụt lún kè sân thể thao của Nhà văn hóa xã Trà Don, với chiều dài kè hư hỏng 32m, sụt lún đất khối lượng 120m3, ước tính thiệt hại 120 triệu đồng. Sạt lở đất phía taluy dương làm hư hỏng 20m tường rào, đất đá tràn vào sân vận động xã Trà Dơn với khối lượng 150m3, đồng thời làm nghiêng 1 trụ điện trung thế từ thôn 1 đi thôn 2, ước tính thiệt hại 200 triệu đồng.

Tại điểm trường Tắk Ngo - Kon Pin (thôn 2, xã Trà Linh), vị trí sạt lở phía ta luy âm đã vào sát chân tường gây nguy hiểm đến công tác dạy và học tại điểm trường này.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện đã chỉ đạo UBND xã Trà Linh phối hợp nhà trường di dời ngay các trang thiết bị đến điểm trường Tắk Ngo (thôn 2) để tiếp tục dạy học. Trong khi đó, ở điểm trường Tak Cui (thôn 5, xã Trà Cang), sạt lở phía taluy dương trong đêm làm hơn 200m3 đất sụt xuống gây đổ sập điểm trường này, thiệt hại hoàn toàn điểm trường với giá trị 500 triệu đồng.

Điểm trường Tak Cui - Trà Cang bị sập trong đợt mưa lớn vừa qua. Ảnh: D.L

Sạt lở cũng đã gây ảnh hưởng đến các tuyến đường ĐH, ĐX trên địa bàn huyện Nam Trà My ở Trà Leng, ngã ba UBND xã Trà Cang - Tu Chân - Thủy điện nước Biêu với tổng khối lượng đo đạc được hơn 1.200m3 đất đá.

Khi mưa ngớt, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện đã chỉ đạo các xã phối hợp với nhân dân, đề nghị các đơn vị thi công công trình đóng chân ở các xã hỗ trợ xe múc khắc phục, khơi thông các tuyến đường, không để sạt lở làm ảnh hưởng đến việc lưu thông.

Huy động sức mạnh cộng đồng

Theo ông Ngô Tấn Lạc - Chủ tịch UBND xã Trà Cang, địa phương đã dự báo trước tình hình sạt lở trên địa bàn vào mùa mưa, nên đã tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức trong nhân dân về phòng chống thiên tai.

Bằng kinh nghiệm của nhân dân kèm với tập huấn phòng ngừa thiên tai, các điểm sạt lở sẽ được nhận biết bởi những dấu hiệu xuất hiện. Đơn cử, khi điểm trường Tak Cui bị sập trong đêm đã không xảy ra thiệt hại về người vì trước đó đã chủ động phòng ngừa.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN xã cũng sẵn sàng sơ tán người dân ở những điểm có nguy cơ sạt lở cao, xen ghép đến nhà dân an toàn để trú tránh. Các thành viên trong các tổ ứng phó thiên tai ở cấp xã và từng thôn luôn trong tình thế sẵn sàng ứng phó, túc trực theo dõi tình hình mỗi khi có dự báo mưa bão xảy ra, đặc biệt là vận động người dân ở nơi mất an toàn đến nơi an toàn hơn.

Ông Trần Văn Mẫn - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, cho biết thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện phụ trách từng xã từ đầu mùa mưa đã đến trực tiếp tại địa phương để kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với tình hình mưa lớn, lũ. Mưa lớn, lũ xảy ra vào đầu mùa chưa thiệt hại gì về người, chỉ ảnh hưởng đến một số công trình hạ tầng.

Ông Mẫn cho biết: “Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện thường xuyên cập nhật thông tin, cảnh báo từ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam qua trang thông tin Zalo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện, Thường trực phòng chống thiên tai huyện để cập nhật mới nhất thông tin về mưa lớn, lũ để chủ động phòng tránh, ứng phó và cảnh báo cho nhân dân.

Đặc biệt, người dân sống ở những vùng có nguy cơ ngập lụt hay sạt lở cao, ban chỉ huy cấp huyện yêu cầu các xã phải di dời đến nơi an toàn, phòng ngừa xảy ra những thiệt hại về người trong mưa bão. Phương án “4 tại chỗ” được huyện quán triệt tuyệt đối đến các xã, nhất là ở xã vùng cao, nếu xảy ra sạt lở chia cắt đường đi thì có thể ứng phó tại chỗ trong thời gian chờ tiếp ứng từ huyện, tỉnh”.

Trong đợt mưa vừa qua, các xã đã tổ chức di dời khẩn cấp người và tài sản của một số hộ dân. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN xã Trà Vinh đã di dời khẩn cấp hộ ông Hồ Văn Liêm (thôn 3) nằm trong diện có nguy cơ bị sạt lở cao đến nhà người dân khác an toàn hơn. Xã Trà Linh đã di dời khẩn cấp người và tài sản hộ ông Hồ Văn Vô (khu dân cư Măng Lùng, thôn 2) nằm trong diện có nguy cơ cao bị sạt lở đất xen ghép đến nhà một người dân khác an toàn...