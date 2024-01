VCF tài trợ dự án chăm sóc sức khỏe trẻ em và thúc đẩy bình đẳng giới

UBND tỉnh vừa phê duyệt khoản viện trợ dự án hỗ trợ chăm sóc sức khỏe trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2024 - 2026 do Tổ chức The VinaCapital Foundation (VCF) giao Sở LĐ-TB&XH làm chủ khoản viện trợ.

Dự án thực hiện từ nay đến 31/12/2026 với tổng vốn viện trợ không hoàn lại 3,4 tỷ đồng. Dự án sẽ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tim mạch thông qua các hoạt động cung cấp dịch vụ khám sàng lọc tim và hỗ trợ kinh phí phẫu thuật tim miễn phí cho trẻ em, bệnh nhân thuộc gia đình hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

* VCF cũng tài trợ Quảng Nam thực hiện dự án Câu lạc bộ nữ sinh mở đường đến tương lai. Dự án này vừa được UBND tỉnh phê duyệt và giao Sở GD-ĐT là chủ khoản viện trợ.

Dự án nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và tham gia phát triển kinh tế của nữ giới dân tộc thiểu số. Dự án thực hiện tại các trường: THPT Bắc Trà My, THPT Nam Trà My; Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT Nam Trà My; THPT Khâm Đức, Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT Phước Sơn; THPT Hiệp Đức từ tháng 1-12/2024. Tổng vốn viện trợ không hoàn lại hơn 1,1 tỷ đồng, gồm hơn 687 triệu đồng tiền mặt và hiện vật trị giá 444 triệu đồng.