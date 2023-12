Vết nứt tại đỉnh đồi Trạm Khí tượng Trà My có nguy cơ sạt lở ảnh hưởng công trình kè sông Trường

(QNO) - UBND tỉnh vừa có văn bản giao Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, khảo sát, đánh giá vị trí vết nứt trên đỉnh đồi tại Trạm Khí tượng Trà My (tổ Đồng Bàu, thị trấn Trà My, Bắc Trà My).

Vết nứt trên đỉnh đồi Trạm khí tượng Trà My có nguy cơ gây sạt lở ảnh hưởng đến công trình kè sông Trường. Ảnh: P.V

Trên cơ sở đó, xác định nguyên nhân và có phương án xử lý, khắc phục đảm bảo an toàn cho người dân, công trình kè sông Trường và khu vực lân cận; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Trước đó, tiếp nhận thông tin của UBND huyện Bắc Trà My về hiện tượng có vết nứt trên đỉnh đồi tại Trạm Khí tượng Trà My có nguy cơ sạt lở ảnh hưởng đến công trình kè sông Trường, Ban quản lý Dự án đầu tư – xây dựng các công trình NN&PTNT đã tiến hành khảo sát thực tế cùng với các đơn vị liên quan.

Theo đó, ghi nhận vị trí vết nứt trên đỉnh đồi Trạm Khí tượng Trà My, nằm ngoài phạm vi công trình kè sông Trường khoảng 40m. Tổng chiều dài vết nứt khoảng 100m, phần lộ trên mặt bằng Trạm Khí tượng Trà My khoảng 50m, chiều rộng vết nứt khoảng 15cm, sâu khoảng 2m; có nguy cơ sạt lở làm ảnh hưởng đến an toàn, ổn định của công trình Kè sông Trường và cơ sở hạ tầng của Trạm Khí tượng Trà My.

Do vị trí vết nứt nằm ngoài phạm vi công trình kè sông Trường, ban quản lý đã đề nghị đơn vị tư vấn khảo sát bổ sung để đề xuất giải pháp khắc phục; đơn vị thi công lập biển báo, hàng rào cấm người dân vào khu vực có nguy cơ sạt lở, địa phương thông báo đến các hộ dân vùng dự án không được vào khu vực này.

Hiện nay, đơn vị thi công lập biển báo, hàng rào cấm người dân vào khu vực có nguy cơ sạt lở, đơn vị tư vấn đang tiến hành khảo sát địa hình, địa chất, đánh giá nguyên nhân gây ra vết nứt, phạm vi ảnh hưởng khi xảy ra tình huống sạt lở và đề xuất phương án xử lý khắc phục vết nứt.