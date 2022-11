Vì người ở lại

Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia cho biết, thống kê mỗi năm, thế giới có khoảng 1,3 triệu người chết và 50 triệu người bị thương do tai nạn giao thông (TNGT). TNGT vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đối với lứa tuổi thanh thiếu niên từ 15 - 27 tuổi.

Đứa con trai bị TNGT tử vong, bà Hồ Thị Quế trú thôn Phước Đức, xã Quế Châu (Quế Sơn) ngày càng gầy yếu, con mắt thâm quầng bởi khóc thương con. Ảnh: SC

Tại Việt Nam, trong những năm qua, TNGT đã luôn được kéo giảm về số vụ, số người chết và bị thương. Tuy nhiên, toàn quốc 10 tháng đầu năm 2022 đã xảy ra 9.200 vụ TNGT, cướp đi sinh mạng của 5.200 người và 6.100 người khác bị thương tật. Điều đó đã ảnh hưởng đến thành quả tăng trưởng kinh tế, làm tổn thương hình ảnh của một đất nước an toàn, thân thiện trong mắt bạn bè, đối tác.

Ngày 27/10/2005, Đại Hội đồng Liên hiệp quốc đã chính thức công nhận và chọn ngày Chủ nhật, tuần thứ Ba của tháng 11 hàng năm là “Ngày tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT” trên toàn cầu.

Năm 2022, vào ngày 20/11 với chủ đề trọng tâm “Thực thi pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, là năm thứ 11 Việt Nam cùng thế giới tổ chức các hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT để bày tỏ niềm thương xót với những người xấu số khi tham gia giao thông và chia sẻ mất mát, gánh nặng với người thân của họ. Đây cũng là cơ hội để mỗi chúng ta nhắn nhủ chính mình, người thân, bạn bè về sự trân quý không gì so sánh được của cuộc sống.

Thực tế chứng minh, hậu quả TNGT vô cùng lớn, khi nó tác động và ảnh hưởng trực tiếp tính mạng nạn nhân, hạnh phúc và ấm no của gia đình nạn nhân, phồn vinh của xã hội. Nhiều vụ TNGT cướp đi mạng sống của rất nhiều người; trường hợp còn sống cũng bị ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe, không ít trường hợp chịu tàn phế, sống cuộc đời thực vật hoặc tâm lý ám ảnh, lo sợ mỗi khi ra đường.

Đối với gia đình có thành viên bị TNGT, họ sẽ đau đớn không thể kể hết về mặt tinh thần, mất thời gian, công sức chi phí để chăm sóc và điều trị cho người thân. Còn với xã hội, TNGT dễ dẫn đến nghèo đói, lạc hậu, bệnh tật bởi có tới 70% số vụ, số người tử vong là đối tượng thanh niên đang trụ cột trong gia đình.

Chính vì vậy, mỗi người hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, tự giác nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham giao giao thông để xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn.

Và trên hết, chính mỗi bậc phụ huynh, mỗi thầy cô giáo, mỗi cá nhân, tổ chức phải là tấm gương sáng mẫu mực về thực thi pháp luật ATGT và xây dựng văn hóa giao thông. Nâng cao ý thức, trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng khi tham gia giao thông và luôn nhớ nghĩa vụ bảo đảm ATGT cho trẻ em.

Nhân Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT năm nay, Ủy ban ATGT quốc gia đã ra lời kêu gọi mỗi người Việt Nam vì sự phát triển bền vững của đất nước, vì sự an toàn của bản thân cần phải tự giác chấp hành các quy định về ATGT để ngăn chặn thảm họa TNGT. Chúng ta hãy vì sự an toàn trên mọi con đường, vì hạnh phúc của mọi người, hãy “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”.