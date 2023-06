Vị thiền mùa Phật đản

Không chỉ tín đồ đạo Phật (phật tử) mà những năm gần đây ăn chay dường như trở thành xu hướng của nhiều người: ăn chay để thanh lọc tâm hồn và cơ thể, để nuôi dưỡng tâm từ bi, ăn chay vì sức khỏe, vì môi trường xanh, ăn để giảm cân… Món chay trong bữa cơm gia đình theo đó cũng có nhiều người nấu; quán chay, theo đó ra đời ngày càng nhiều.

Buffet chay ở Co.opMart Tam Kỳ vào ngày rằm và mùng một. Ảnh: V.N

Vị thiền

Không chỉ ăn chay vào những dịp rằm, mùng một, ngay cả những người không phải là phật tử cũng ăn chay nhiều ngày trong tháng, ăn chay xen kẽ với những bữa ăn mặn, khi ngán thịt thà.

Những bữa chay của gia đình tôi thường rơi vào trường hợp “bất đắc dĩ” khi tủ lạnh hết đồ trữ, mà lại lười đi chợ, trong khi rau trái quanh vườn thì tới ngày thu hoạch, con cái về quê, nhà chỉ có người lớn và cũng muốn giảm bớt chất đạm từ thịt cá.

Vậy là chỉ cần loanh quanh vườn nhà với trái đu đủ, bó ngọn lang hay rổ bông lý, mớ rau mồng tơi hay trái mướp là đã có vài món chay an lành cho sức khỏe. Đu đủ hoặc bông lý trộn với dầu phụng phi hành tỏi; rau lang kho với bột nêm chay hoặc luộc, lấy nước luộc làm canh; rau mồng tơi xào tỏi; mướp nấu canh suông...

Thỉnh thoảng ăn chay nhưng tôi ít thích mua đồ chế biến sẵn là vì muốn cảm nhận vị thiền hòa quyện với hương quê, để rồi bỗng dưng thấy lòng nhẹ nhàng, tâm an lạc và ăn cũng đỡ ngán.

Mỗi tháng 2 lần, vào ngày rằm và mùng một, chị Nguyễn Thu Hiền (phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ) thường thưởng thức tiệc buffet chay tại siêu thị Co.opMart Tam Kỳ. Chị Hiền cho biết, buffet chay ở đây có nhiều món để chọn lựa, phù hợp với người lớn, trẻ nhỏ, lại thanh đạm nhưng cũng đủ dưỡng chất.

Dịp Phật đản năm nay, nhiều chùa trong tỉnh tổ chức tiệc buffet miễn phí để phục vụ khách thập phương, phật tử. Tôi từng nhiều lần ăn buffet ở chùa và cảm giác khác hẳn ăn buffet chay ở tiệm. Có lẽ vì ăn cơm trong không gian thanh tịnh, tôn nghiêm, phảng phất mùi trầm hương... lòng người cũng cảm thấy bình an hơn.

Quán chay trong phố

Quán chay mở ra ngày càng nhiều, nhiều nhất có lẽ ở khu vực gần chùa để đáp ứng nhu cầu ăn chay của nhiều người. Đa số quán chay đều nhận nấu tiệc chay, ship hàng tận nhà. Phố thị Tam Kỳ có khá nhiều quán chay.

Hương Thiền ở đường Phan Châu Trinh bên chùa Hòa An là quán chay tồn tại khá lâu năm, bán những món bình dân như cơm, mỳ, bún; giá cũng rất dễ chịu nên phù hợp với nhiều người.

Thực đơn món chay ngày càng phong phú. Ảnh: C.N

Hay như khi đến quán chạy Âu Lạc (đường Nguyễn Dục), thực khách có thể kết hợp hành thiện khi quán thường xuyên tổ chức chương trình cơm chay 0 đồng dành cho người lao động nghèo, người bán vé số, thu lượm phế liệu… Nhờ sự san sẻ quý báu của những người có tâm từ bi mà bữa cơm 0 đồng ở quán chay Âu Lạc được duy trì lâu nay.

Ẩm thực chay An ở đường Lý Thường Kiệt cũng là nơi được nhiều người chọn lựa với đa dạng món ăn. Nhiều món quen và có cả món lạ như nem chua chay vỏ bưởi, nem chay nướng. Vào mùng 10 hằng tháng, tiệm ẩm thực chay An tổ chức tiệc buffet với số lượng món phong phú: cà chua nhồi nấm, canh mướp kỷ tử, cơm nắm cầu vồng, mì xào, mít non kho sả, cà tím um tiêu, đậu hũ hấp gừng…

Quán chay ở Tam Kỳ nhìn chung dân dã, giá bình dân, chỉ vài chục nghìn đồng/suất, phù hợp với phần lớn người lao động. Riêng nhà hàng chay Tâm Châu ở đường Đặng Trần Côn (phường Hòa Thuận) lại có không gian đẹp, yên ả và tương đối sang trọng, phù hợp tiếp khách. Đặc biệt nhà hàng có nhiều món ngon: cơm trộn dưa cải, cơm nữ hoàng, cơm bích ngọc hoặc bánh xèo, lẩu, gỏi tứ quý… rất được thực khách ưa chuộng.

Để ý, tôi thấy không chỉ người có tuổi tìm đến với quán chay, mà có nhiều bạn trẻ cũng thường xuyên ăn chay để giữ sức khỏe. Nhiều người chú trọng sức khỏe, ăn chay khoa học, phù hợp và đảm bảo đủ dưỡng chất… nên các quán ăn cũng lên thực đơn phong phú, không dùng quá nhiều dầu mỡ khi nấu món chay.