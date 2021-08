Việc làm cao đẹp của ông Phong ở Hội An

Những ngày này, căn nhà trong hẻm số 29/2 đường Lê Lợi, phường Minh An (TP. Hội An) luôn có những chuyến xe ra vào của các bậc phụ huynh dẫn con cháu đến nhận quần áo và đổi sách miễn phí do ông Bùi Quý Phong cùng các tình nguyện viên tổ chức.

Các tình nguyện viên và ông Phong trao sách cho mọi người. Ảnh: L.H

Thông qua trang Facebook cá nhân, ông Bùi Quý Phong đã đăng thông tin tổ chức điểm trao đổi, nhận sách và quần áo. Vậy là những học sinh vừa lên lớp mang sách đã học đến địa điểm này gửi lại cho ông và nhận bộ sách giáo khoa của học sinh lớp trước.

Những người không có nhu cầu đổi sách cũng mang sách đến để ông trao cho người cần. Cứ như vậy, hàng trăm bộ sách giáo khoa đã được luân phiên, hoán đổi, giúp tiết kiệm tiền mua sách trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến kinh tế của nhiều gia đình.

Năm học này, khối lớp 2 và lớp 6 học sách giáo khoa chương trình mới, mỗi bộ sách có giá hơn 500 nghìn đồng. Biết nhiều gia đình hiện nay gặp khó khăn nên ông Phong dùng tiền cá nhân mua sách lớp 2 và lớp 6 về rồi hỗ trợ giảm tiền mỗi bộ sách 50% giá bán, đồng thời tặng kèm vở, bút viết cho các gia đình. Biết thông tin về hoạt động này, nhiều phụ huynh ở các vùng lân cận TP.Hội An cũng đến nhận và đổi sách.

Chị Huỳnh Thị Hòa, một phụ huynh đến từ xã Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên) nói: “Nhà tôi 6 đứa con, tôi mới sinh con dại, lại chưa có việc làm, chừ 4 đứa con chuẩn bị đi học. Hôm nay tôi đến đây nhận sách và nhận luôn áo quần cho các con. Riêng bộ sách lớp 2 tôi chỉ tốn một nửa số tiền so với mua trên thị trường, còn lại đều miễn phí. Tính ra đỡ tốn cả mấy triệu đồng nếu phải mua sắm quần áo sách vở cho con. Tôi rất mừng!”.

Một phụ huynh đến từ khối 8, phường Thanh Hà chia sẻ: “Tôi có 2 đứa cháu, ba mẹ nó không chung sống với nhau nữa. Tôi già rồi mà còn phải lo cơm áo, sách vở nuôi cháu thay con; khó khăn lắm vì việc làm không có, tuổi cao. Chừ xuống đây được nhận quần áo sách vở miễn phí mừng lắm. Cũ người nhưng mới ta, đỡ biết bao nhiêu”.

Khi thấy hoạt động này ý nghĩa, nhiều người đã mang thêm đồng phục học sinh cũ đến để người cần thì lấy sử dụng. Một số cá nhân còn góp thêm kinh phí để ông Phong mua sách giáo khoa lớp 6 và lớp 2 cùng vở, bút để cấp phát cho người khó khăn. Đặc biệt, có tiệm quần áo chỉ bán cho ông Phong với giá 80 nghìn đồng một bộ đồng phục mới, từ đó ông Phong mua về bán lại chỉ 40 nghìn đồng (hỗ trợ nửa giá tiền) giúp học sinh khó khăn.

Ông Bùi Quý Phong bộc bạch: “Sau khi tôi làm xong chương trình phát 28 tấn gạo giải cứu bà con ở Hội An vừa qua, tôi đã biết rõ hoàn cảnh, bà con quá sức khó khăn rồi. Tôi nghỉ ngơi 2 ngày rồi triển khai hoạt động này vì chuẩn bị vào năm học mới.

Chương trình của tôi trao đổi sách vở, phụ huynh nào không có sách đổi vẫn cứ đến nhận, người nào không có nhu cầu đổi sách mang về thì cứ mang sách đến nhập vào đó cho người khác.

Chúng tôi xếp lại từng bộ cẩn thận. Riêng sách lớp 2 và lớp 6 cải cách, bây giờ mà phụ huynh bỏ ra hơn 500 nghìn đồng thì có hộ khó khăn quá sức, nên tôi hỗ trợ 50%. Không thể giúp hết được, thôi thì tôi giúp được chừng nào làm chừng đó”.

Năm học mới đang đến gần, việc làm của ông Phong và các tình nguyện viên sẽ góp phần chia sẻ với các hộ gia đình khó khăn, nhất là trong lúc kinh tế đang bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh, từ đó giúp nhiều học sinh có thêm điều kiện an tâm đến trường.