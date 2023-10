Vietcombank Quảng Nam và trách nhiệm với cộng đồng

(QNO) - Những năm qua, ngoài chạy đua tăng trưởng kinh tế, đạt hiệu quả lợi nhuận trong kinh doanh, Ngân hàng Vietcombank Quảng Nam còn luôn hướng về cộng đồng, chia sẻ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân vùng thiên tai.

Thời gian qua, Vietcombank Quảng Nam đã hướng đến các hoạt động tình nguyện hỗ trợ cộng đồng, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn... Từ đầu năm 2023 đến nay, Vietcombank Quảng Nam đã tổ chức nhiều chương trình an sinh xã hội như "VCB chung tay vì người nghèo, tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo với tổng giá trị hơn 564 triệu đồng; hỗ trợ mũ bảo hiểm; hỗ trợ kinh phí xây nhà tình nghĩa, tặng bò giống cho xã kết nghĩa Tà Pơ (Nam Giang), ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin, quà tết cho người nghèo...

Trong lúc khó khăn nhất của dịch COVID-19, Vietcombank Quảng Nam đã thực hiện thành công đa mục tiêu vừa ngăn ngừa, kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh trong cơ quan và khách hàng giao dịch vừa đồng hành, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng. Hỗ trợ doanh nghiệp và nhân dân vùng thiên tai lũ lụt; tài trợ kinh phí sửa chữa Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (Duy Xuyên).

Cạnh đó, Đảng bộ Vietcombank Quảng Nam đã tổ chức và tham gia nhiều chương trình như tổ chức hoạt động an sinh xã hội xuân Quý Mão 2023 tại xã Tà Pơơ (huyện Nam Giang) với tổng giá trị 180 triệu đồng.

Năm 2023, Vietcombank Quảng Nam tiếp tục đồng hành cùng Quỹ ươm mầm tài năng đất Quảng năm 2023, tri ân Ngày Thương binh - liệt sĩ 27/7, tổ chức hành trình Về nguồn tại các di tích Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Trường Sơn, tổ chức chương trình trồng cây “Vietcombank - vì một Việt Nam xanh” đã hỗ trợ và trồng 1.300 cây nhân chào mừng kỳ niệm 60 năm thành lập Vietcombank, hưởng ứng giải chạy Vietcombank Run and Share và Giải chạy Vạn trái tim - Một niềm tin...

Ông Văn Văn Đức - Giám đốc Vietcombank Quảng Nam khẳng định, ngoài mục tiêu tạo dựng được vị thế và thương hiệu trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng, Vietcombank Quảng Nam còn hướng đến sự tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng hành phát triển cùng doanh nghiệp và luôn quan tâm thực hiện trách nhiệm với cộng đồng bằng hàng loạt chương trình an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa.

Từ 2020 đến 2022, Vietcombank Quảng Nam đóng góp hơn 15,3 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội

Năm 2020, tài trợ xây dựng nhà cho người có công cách mạng tại huyện Thăng Bình; xây nhà cho người nghèo, nhà đại đoàn kết tại huyện Đại Lộc; tài trợ xây dựng Trường Mẫu giáo Quế An, huyện Quế Sơn; tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng của lũ lụt, thiên tai tại các huyện Đại Lộc, Đông Giang, Duy Xuyên; chương trình Ươm mầm tài năng đất Quảng, tài trợ ghế đá cho các trường học, bệnh viện, tặng quà tết Nguyên đán cho người nghèo… với tổng số tiền hơn 7,5 tỷ đồng.

Năm 2021, Vietcombank Quảng Nam hỗ trợ xây nhà cựu TNXP Quảng Nam; xây nhà cho người nghèo, nhà đại đoàn kết; Chương trình Ươm mầm tài năng đất Quảng; tài trợ lực lượng y, bác sỹ tuyến đầu tham gia phòng chống dịch COVID-19; Tài trợ máy sát khuẩn tặng Bệnh viện Phụ sản Nhi Quảng Nam; hỗ trợ 200 mũ bảo hiểm, 100 áo mưa phục vụ công tác tuyên truyền Luật Giao thông; trao học bổng cho học sinh sinh viên... với tổng số tiền hơn 6,3 tỷ đồng.

Năm 2022, ngân hàng tài trợ 180 sổ bảo hiểm xã hội,, 250 thẻ BHYT; hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Nam, nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Tam Kỳ; hỗ trợ Hội chữ thập đỏ Tiên Phước quà tết người nghèo và nạn nhân chất độc da cam/dioxin; tài trợ học bổng chương trình “Ươm mầm tài năng đất Quảng”; tài trợ học bổng học sinh, sinh viên nghèo; tài trợ chương trình Tình nguyện Mùa đông 2022 tại làng Chengtong, thôn 1, xã Trà Cang (Nam Trà My); tặng thẻ BHYT cho người nghèo trên địa bàn tỉnh; tặng quà tết cho người nghèo tại xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My... Tổng số tiền hỗ trợ cho công tác an sinh xã hội năm 2022 của Vietcombank Quảng Nam gần 1,5 tỷ đồng.