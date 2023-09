Vụ cháy cửa hàng tạp hóa ở thị trấn Nam Phước gây thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng

(QNO) - Sáng nay 24/9, ông Văn Bá Thanh - Chủ tịch UBND thị trấn Nam Phước (Duy Xuyên) cho biết, gần 21 giờ đêm qua 23/9, đám cháy tại cửa hàng tạp hóa Sáu Ngát ở khu phố chợ Nam Phước thuộc khối phố Long Xuyên 2 mới được dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh triển khai dập lửa. Ảnh: S.T

Theo ông Thanh, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng gần như toàn bộ tài sản trong ngôi nhà bị lửa thiêu rụi. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 2 tỷ đồng. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Như Báo Quảng Nam thông tin, lúc 14 giờ chiều 23/9, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại cửa hàng tạp hóa Sáu Ngát. Thời điểm đó, vợ chồng chủ cửa hàng tạp hóa khóa cửa đi vắng.

Ông Văn Bá Thanh - Chủ tịch UBND thị trấn Nam Phước chỉ đạo công tác chữa cháy tại hiện trường. Ảnh: S.T

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh huy động 4 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tham gia dập lửa. Công an huyện Duy Xuyên, Công an thị trấn Nam Phước cùng chính quyền, người dân xung quanh sử dụng các phương tiện, thiết bị phá cửa, tích cực dập lửa.

Một số hình ảnh lực lượng chức năng và người dân tham gia chữa cháy: