Vụ tai nạn lao động làm 2 người chết tại thủy điện Đăk Mi 2 (Phước Sơn) năm 2019: Vụ việc đang được các cơ quan tố tụng thực hiện

(QNO) - Sáng nay 15/1, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì tiếp bà Hoàng Lan Hương (Hà Nội) phản ánh vụ việc anh trai bà - ông Hoàng Văn Thanh tử vong khi đang thi công tại thủy điện Đăk Mi 2 (Phước Sơn) vào năm 2019.

Đại diện công an tỉnh trả lời vụ việc. Ảnh: X.P

Theo bà Lan, vụ việc xảy ra cách đây 4 năm làm 2 người chết nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận điều tra và Viện Kiểm sát nhân dân và Công an huyện Phước Sơn chậm giải quyết vụ án hình sự dù gia đình khiếu nại nhiều lần.

Đại diện công an tỉnh cho biết, thẩm quyền điều tra tai nạn lao động thuộc về Công an huyện Phước Sơn. Công an tỉnh đã giao Thanh tra Công an tỉnh thanh tra vụ việc. Hiện vụ án đang tạm đình chỉ điều tra, chờ trưng cầu giám định và theo quy định, khi nào có kết quả từ cơ quan giám định sẽ phục hồi điều tra.

Theo Sở LĐ-TB&XH, vụ việc xảy ra cuối năm 2019 làm 2 người chết, 1 người bị thương. Ngay sau đó, sở đã lập đoàn kiểm tra đến hiện trường, cùng với ngành chức năng huyện Phước Sơn kiểm tra.

Bà Hoàng Lan Hương phản ánh vụ việc tại buổi tiếp dân của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh. Ảnh: X.P

Biên bản kiểm tra tai nạn lao động của sở, trên cơ sở kết luận điều tra của Công an Phước Sơn, đã được xác lập. Sau đó, gia đình không đồng ý. Hiện Công an Phước Sơn thu hồi kết luận điều tra và sở cũng thu hồi biên bản kiểm tra tai nạn lao động.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh khẳng định, vụ việc đang được các cơ quan tố tụng thực hiện và đề nghị cần tập trung xem xét, giải quyết. Ông cũng chia sẻ nỗi mất mát của gia đình và mong gia đình cung cấp thêm thông tin để xác định rõ vụ việc.