Vui hội 20 năm

Những ngày này, người dân Bắc Trà My nô nức mở hội đại đoàn kết mừng thành tựu quê hương sau 20 năm tái lập huyện.

Người dân huyện Bắc Trà My mở hội đại đoàn kết mừng 20 năm tái lập huyện. Ảnh: Q.L

Chung vui trong ngày hội đoàn kết mừng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện ở làng Tân Hiệp (xã Trà Sơn, Bắc Trà My), ông Võ Nga hồi tưởng: “Nhà tôi hồi năm 2003, dù ở cách trung tâm huyện hơn 2km nhưng điện vẫn chưa có. Cha tôi hồi đó làm hợp đồng cho một cơ quan thuộc huyện, muốn về dự họp ở huyện phải vượt sông Trường, còn khi có mưa lũ thì chia cắt hoàn toàn.

Mới đó mà đã 20 năm, cha tôi không còn để chứng kiến những đổi thay, khởi sắc của dân làng. Qua sông Trường để về xã bây giờ đã có tới hai cây cầu kiên cố vĩnh cửu. Đường về làng được bê tông hóa, xe ô tô về tận đến sân nhà”.

Còn tại làng Xơ Rơ (xã Trà Bui, Bắc Trà My), dân làng Ca Dong mở hội cồng chiêng, mổ heo đen, ủ rượu cần mở tiệc chung vui, múa hát mừng làng quê đổi mới.

Ông Nguyễn Văn Nguyết - Trưởng thôn Xơ Rơ kể, hồi chưa tách huyện, trung tâm xã (bây giờ đã nằm giữa lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2) chưa có điện. Làng Xơ Rơ hoàn toàn biệt lập với bên ngoài. Từ xã về làng chỉ có đi bộ, lên những con dốc dựng đứng và đi cả ngày đường mới tới được chân làng.

“Trong bài hát “Trà My gọi” của nhạc sĩ Trần Cao Vân có câu rất hay “Đêm Trà Bui anh mơ điện về, đêm dòng sông Tranh em mơ anh về”, giờ đã thành hiện thực. Người Ca Dong, Mơ Nông đã nhường đất, di dời để Nhà nước làm thủy điện quy mô. Ngay cả làng Xơ Rơ cũng đã có điện sắp sáng, đường về làng được bê tông kiên cố” - ông Nguyết hồ hởi nói.

Còn ở xã Trà Kót, ông Huỳnh Tấn Bường - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cho hay, dù cuộc sống bà con hiện vẫn còn khó, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao, nhưng so với thời điểm tái lập huyện thì đổi thay nhiều.

“Huyện có chủ trương và hỗ trợ để tất cả khu dân cư mở hội đoàn kết đón mừng nhân 20 năm tái lập huyện là rất có ý nghĩa. Dân làng người Co phấn khởi, sum vầy hát dân ca Xơ ru, múa K’đáo, thi đấu chiêng, dâng lễ tế cúng báo ơn thần linh, Bác Hồ đã cho dân làng có cuộc sống hôm nay” - ông Bường nói.

Sau chia tách, tái lập, cả hai huyện Bắc Trà My, Nam Trà My đều có được những điều kiện để phát triển phù hợp với đặc thù từng địa bàn. Cùng với phát huy nội lực, địa phương được quan tâm đầu tư với nhiều nguồn lực từ trung ương, tỉnh, đến nay đã đạt được nhiều thành tựu. Đáng mừng nhất là dân trí đồng bào hai huyện được nâng lên, an sinh xã hội, hạ tầng dân sinh đến thôn, nóc căn bản được đảm bảo theo hướng bền vững.

Ông Lê Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết: “Toàn thể 46 thôn, khu dân cư ở Bắc Trà My tổ chức ngày hội đại đoàn kết là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Qua đó, cán bộ, nhân dân ở cơ sở nhìn lại thành quả sau 20 năm tái lập huyện cũng như những khó khăn, thách thức để đúc kết, rút kinh nghiệm phấn đấu, chung tay vươn lên thu hẹp dần khoảng cách với vùng xuôi, thành thị”.