Vùng biển Quảng Nam cảnh báo gió mạnh cấp 6 giật cấp 8

(QNO) - Tin từ Đài Khí tượng thuỷ văn Quảng Nam, vào 4 giờ sáng hôm nay 17/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 14,7-15,7 độ Vĩ Bắc; 110,3-111,3 độ kinh Đông, trên vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ.

Vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới.

Theo đó, Đài Khí tượng thuỷ văn Quảng Nam dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5 - 10km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 4 giờ ngày 18/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 109,2 độ kinh Đông, trên vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. Sóng biển cao từ 2-3m.

Vùng biển Quảng Nam cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới với gió mạnh cấp 6, giật từ cấp 8: từ vĩ tuyến 13,5 đến 18 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 112,5 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

[VIDEO] - Dự báo đường đi của vùng áp thấp trên biển đông trong 48 giờ tới:

Your browser does not support the video tag.

Vùng biển Quảng Nam trong 24 giờ tới, có mưa rào mạnh và rải rác có dông, trong cơ dông đề phòng lốc xoáy, sét và gió giật mạnh, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8. Độ cao sóng từ 1,5-3m. Biển động.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: Cấp 2