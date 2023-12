Vượt khó, chăm lo nạn nhân da cam

Trong bối cảnh khó khăn, nhất là tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác hội có nhiều biến động, tuy nhiên, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp trong tỉnh đã vận động tốt nguồn lực để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân.

Nạn nhân, trẻ khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân CĐDC/dioxin và trẻ em khuyết tật là đơn vị trực thuộc Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh học nghề làm hương. Ảnh: TÂM ĐAN

Đa dạng hình thức vận động

Hội Nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/dioxin TP.Hội An là một trong những đơn vị tiêu biểu trong công tác vận động nguồn lực, giúp đỡ nạn nhân. Đáng nói, hội không chỉ kêu gọi được sự chung tay của các tổ chức, đơn vị, cá nhân trên địa bàn thành phố mà cả bạn bè quốc tế.

47 nạn nhân, trẻ khuyết tật được chăm sóc, nuôi dưỡng bán trú Trung tâm Bảo trợ nạn nhân CĐDC/dioxin và trẻ em khuyết tật là đơn vị trực thuộc Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh, hiện có 47 nạn nhân da cam và trẻ em khuyết tật được chăm sóc, nuôi dưỡng bán trú. Tại đây, các trường hợp được hỗ trợ về học tập, học nghề, phục hồi chức năng, sản xuất hương, trồng rau sạch để tự phục vụ bữa ăn hằng ngày. Qua kiểm tra, đánh giá cho thấy, đến nay nhiều nạn nhân đã biết đếm, biết viết những nét cơ bản; biết tự điều chỉnh máy bắn làm hương, cắt giấy màu, bó hương hoặc tự di chuyển lên các bậc cầu thang mà không cần trợ giúp của nhân viên... Các nạn nhân và trẻ khuyết tật tại trung tâm luôn nhận được sự quan tâm, thăm hỏi, tặng quà từ các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp...

Bà Võ Thị Hóa - Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin TP.Hội An cho biết, nhiệm kỳ 2018 - 2023, hội thành phố và 12 hội xã, phường trên địa bàn đã vận động được gần 2 tỷ đồng để giúp đỡ nạn nhân CĐDC/dioxin. Trong đó có hơn 1 tỷ đồng vận động được từ nước ngoài.

Cụ thể đã vận động ông bà Chris Geyskens (quốc tịch Bỉ) để thành lập Chi nhánh Hội Nạn nhân CĐDC quốc tế Hội An, Việt Nam tại Bỉ từ năm 2015. Và từ năm 2018 đến nay, số tiền tiếp nhận được từ Bỉ là 46.409 euro, tương đương khoảng 1,067 tỷ đồng.

Cùng với số tiền vận động từ Bỉ, hội đã trích thêm quỹ hội giúp đỡ sửa chữa 9 ngôi nhà trị giá 295 triệu đồng, hỗ trợ sinh kế cho 31 hộ gia đình nạn nhân trị giá 515 triệu đồng, cùng nhiều hình thức hỗ trợ ý nghĩa khác.

Hội An còn phối hợp triển khai nhiều cách thức vận động quỹ hiệu quả khác, như đặt 4 thùng tiếp nhận ủng hộ nạn nhân CĐDC tại các điểm tham quan, quán cà phê, phòng chứng thực, điểm phát lương hưu của Bưu điện thành phố, mỗi năm vận động được 40-50 triệu đồng.

Ngoài ra, từ nguồn ủng hộ mỗi học sinh 2.000 đồng/năm, mỗi năm, ngành giáo dục thành phố đóng góp vào quỹ hội 40-60 triệu đồng. Ngoài ra, phát động cán bộ, giáo viên, nhân viên của ngành hưởng ứng “mỗi ngày mỗi nghìn/một người vì nạn nhân CĐDC/dioxin”, qua 100 ngày (từ 1/5 - 8/8/2021) đã tiếp nhận được hơn 94 triệu đồng…

Tại Núi Thành hiện có 203 nạn nhân CĐDC, trong đó thế hệ thứ nhất có 142 người, đa số nạn nhân mang trong mình các bệnh hiểm nghèo, dị tật, rất cần sự quan tâm, chia sẻ của xã hội.

Trong nhiệm kỳ, ngoài nguồn vận động nội tại ở địa phương, Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin huyện Núi Thành cũng kết nối các Việt kiều tại Đức, Mỹ đóng góp quỹ. Đặc biệt, trong suốt thời gian dài, hội được Hội đồng hương Núi Thành tại TP.Hồ Chí Minh ủng hộ tích cực về các chương trình xây dựng quỹ, trao sinh kế, làm nhà… cho nạn nhân.

Trong nhiệm kỳ, hội vận động được hơn 4,8 tỷ đồng, đã hỗ trợ cho nạn nhân nhiều chương trình như trao hơn 5.000 suất quà dịp lễ, tết; xây dựng, sửa chữa 28 căn nhà, tặng 8 con trâu bò, hơn 70 suất học bổng…, với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 4,1 tỷ đồng.

Nỗ lực vì nạn nhân da cam

Ông Nguyễn Anh Cả - Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/ dioxin tỉnh cho biết, đến nay toàn tỉnh có 12/18 huyện, thị xã, thành phố có hội hoạt động gồm: Hội An, Tam Kỳ, Núi Thành, Quế Sơn, Nam Trà My, Thăng Bình, Tiên Phước, Phú Ninh, Bắc Trà My, Hiệp Đức, Nam Giang, Đại Lộc. Toàn tỉnh hiện có 15.764 hội viên; 105 hội cơ sở và 433 chi hội. Đến tháng 6/2023, toàn tỉnh có 6.363 nạn nhân là người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học.

Trong nhiệm kỳ qua, tuy có nhiều thay đổi, biến động về mặt tổ chức, bộ máy do thực hiện chủ trương sắp xếp các tổ chức hội, nhưng với tinh thần vì nạn nhân CĐDC, cán bộ hội đã có nhiều cố gắng trong công tác củng cố, xây dựng, phát triển hội.

Đặc biệt, công tác vận động nguồn lực để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân được Đại hội lần thứ IV xác định là một trong những chỉ tiêu quan trọng đánh giá hiệu quả hoạt động của các cấp hội.

“Trong nhiệm kỳ qua, với bối cảnh có nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”, các cấp hội trong tỉnh đã vận động được hơn 26,3 tỷ đồng, đạt 340% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó, Tỉnh hội vận động được hơn 5,2 tỷ đồng. Nhiều huyện, thành phố như Núi Thành, Hội An, Quế Sơn… đều đạt và vượt chỉ tiêu giao.

Từ nguồn vận động được, hội đã kịp thời hỗ trợ, chăm sóc, giúp đỡ hàng nghìn lượt nạn nhân da cam. Công tác tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn vận động cũng như giúp đỡ hội viên, nạn nhân da cam luôn được thực hiện công khai, minh bạch, kịp thời, đúng mục đích và nguyên tắc tài chính” - ông Cả cho hay.

Năm năm qua, các cấp hội còn vận động nhân dân tham gia nhắn tin gây quỹ ủng hộ nạn nhân da cam, với 5.570 tin nhắn, tương đương 111,4 triệu đồng; thực hiện chế độ chính sách với 6.363 nạn nhân là người tham gia hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học...

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, công tác hợp tác quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia đấu tranh đòi công lý và tài trợ nguồn lực nhằm khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ tiến hành trong chiến tranh ở Việt Nam luôn được các cấp hội coi trọng.

Ông Nguyễn Anh Cả nói, phong trào thi đua “Vì nạn nhân CĐDC” được toàn xã hội hưởng ứng mạnh mẽ. Những thành quả đạt được của các cấp hội trong nhiệm kỳ qua góp phần cùng với các địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế cải thiện đời sống của các tầng lớp nhân dân.