Xã Bình Định Bắc vận động làm mới và sửa chữa 22 nhà đại đoàn kết

(QNO) - Ngày 24/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Định Bắc (Thăng Bình) tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Tham dự đại hội có 82 đại biểu chính thức.

Trong 5 năm, Mặt trận xã Bình Định Bắc (Thăng Bình) vận động làm mới và sửa chữa 22 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Ảnh: T.N

Nhiệm kỳ qua, Mặt trận xã Bình Định Bắc phối hợp các hội đoàn thể vận động nhân dân tham gia xây dựng 1.500m tuyến đường cờ, đường hoa, đoạn đường “Mặt trận tự quản, sáng, xanh, sạch, đẹp” gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng. Ngoài ra, còn phối hợp Công an, Tư pháp xã duy trì nhiều mô hình như camera an ninh, tiếng loa an nình, thắp sáng đường quê… góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

Thực hiện công tác giảm nghèo, Mặt trận xã Bình Định Bắc đã vận động được hơn 530 triệu đồng, hỗ trợ xây mới và sửa chữa 22 nhà đại đoàn kết, giúp đỡ 11 hộ thoát nghèo và cận nghèo; gióp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 2,09%, giảm 0,96% so với đầu nhiệm kỳ.

Dịp này, đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Bình Định Bắc (Thăng Bình) bầu Ban Chấp hành khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 28 đồng chí.