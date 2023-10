(QNO) - Ngày 30/9, UBND xã Quế An (Quế Sơn) phát động phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” với sự tham dự của hơn 150 cán bộ, người dân địa phương.

UBND xã Quế An phát động phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy”. Ảnh: M.L

Ông Nguyễn Tuấn Hiền - Chủ tịch UBND xã Quế An kêu gọi cán bộ, nhân dân toàn xã nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC); trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng về PCCC, nhất là mỗi nhà phải được trang bị một bình chữa cháy, góp phần nâng cao hiệu quả và lan tỏa phong trào PCCC trong toàn dân.

Trang bị kiến thức, kỹ năng PCCC đến người dân. Ảnh: M.L

Tại buổi phát động, người dân được thông tin tình hình cháy nổ, nguyên nhân gây cháy nổ và cách thức xử lý vụ cháy, kỹ năng thoát nạn; thực hành chữa cháy bằng bình chữa cháy mini.

Công ty TNHH Công nghệ PCCC và xây dựng Song Châu (gọi tắt Công ty Song Châu, trụ sở tại TP.Tam Kỳ) cũng trao tặng 4 “Điểm chữa cháy công cộng” tại trụ sở UBND xã và các trường THCS Quế An, Tiểu học Quế An, Mẫu giáo Quế An; bán bình chữa cháy trợ giá (160 nghìn đồng/bình bột 4kg) cho người dân địa phương.

Công ty Song Châu trao tặng 4 “Điểm chữa cháy công cộng” tại xã Quế An. Ảnh: M.L

Ông Phạm Đình Hòa - đại diện Công ty Song Châu cho biết, công ty hỗ trợ địa phương với giá bán phi lợi nhuận để giúp người dân đều có thể trang bị bình chữa cháy trong gia đình. Đồng thời hướng dẫn các kỹ năng cần thiết để người dân kịp thời xử lý sự cố cháy nổ, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại.

[VIDEO] - Người dân xã Quế An được trang bị kiến thức, kỹ năng về PCCC:

Your browser does not support the video tag.

Người dân thực hành chữa cháy bằng bình chữa cháy mini. Ảnh: M.L

* Cùng ngày, Công ty Song Châu cũng đồng hành với UBND xã Bình Trị (Thăng Bình) phát động phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy”. Tại đây, công ty trao tặng 2 “Điểm chữa cháy công cộng” và hỗ trợ bán bình trợ giá cho người dân địa phương.