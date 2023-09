Xã Quế Lộc thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

(QNO) - UBND xã Quế Lộc (Nông Sơn) vừa tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) thôn Lộc Trung.

Tình huống giả định, lúc 19 giờ người dân thôn Lộc Trung phát hiện cháy xảy ra tại một cửa hàng kinh doanh tạp hóa. Ngay sau đó, người dân ấn chuông báo cháy, đồng thời đập cửa, hô hoán chủ nhà.

Nhận tín hiệu báo cháy, tổ liên gia an toàn PCCC nhanh chóng tới hiện trường, thông báo cho lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ qua số điện thoại 114, ứng dụng “Báo cháy 114” và báo UBND, Công an xã Quế Lộc. Các thành viên tổ liên gia an toàn PCCC tập trung phương tiện cứu nạn cứu hộ, di chuyển tài sản và tổ chức chữa cháy ban đầu theo phương châm “4 tại chỗ”.

Chủ tịch UBND xã huy động lực lượng công an, y tế, các ban ngành, đoàn thể phối hợp chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Sau thời gian khẩn trương, tổ liên gia an toàn PCCC cùng các lực lượng đã khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy, cứu người bị nạn mắc kẹt trong đám cháy và di chuyển tài sản ra bên ngoài an toàn.