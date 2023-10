Xây dựng lộ trình tăng thuế đối với sản phẩm thuốc lá

Đây là yêu cầu của Chính phủ trong Chiến lược quốc gia về phòng chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030. Chiến lược đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm hướng tới giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá, tỷ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá để giảm bệnh tật và tử vong do sử dụng các sản phẩm thuốc lá gây ra.

Tăng thuế để hạn chế số người hút thuốc lá hằng năm. Ảnh minh họa

Theo đó, mục tiêu cụ thể giai đoạn 2023 - 2025 được đề ra bao gồm: giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong nhóm nam từ 15 tuổi trở lên còn dưới 39%; nhóm nữ từ 15 tuổi trở lên còn dưới 1,4%; giảm tỷ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá tại nơi làm việc xuống dưới 30%, tại nhà hàng xuống dưới 75%, tại quán bar, cà phê xuống dưới 80%, tại khách sạn xuống dưới 60%. Ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha và các sản phẩm thuốc lá mới khác trong cộng đồng.

Chiến lược quốc gia về phòng chống tác hại của thuốc lá cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cụ thể, từ hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật về phòng chống tác hại của thuốc lá, đến tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và phối hợp liên ngành đối với công tác phòng chống tác hại của thuốc lá...

Chính phủ yêu cầu các địa phương tăng cường và đổi mới hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng chống tác hại của thuốc lá; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về phòng, chống tác hại của thuốc lá cũng như đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hoàn thiện hệ thống giám sát về phòng chống tác hại của thuốc lá.

Ngoài ra, kiện toàn, nâng cao năng lực mạng lưới về phòng chống tác hại của thuốc lá và gia tăng hợp tác quốc tế về phòng chống tác hại thuốc lá. Trong đó, yêu cầu xây dựng lộ trình tăng thuế đối với các sản phẩm thuốc lá, đảm bảo đến năm 2030 mức thuế đạt tỷ trọng trên giá bán lẻ theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng như quy định mức giá bán tối thiểu các sản phẩm thuốc lá; nghiên cứu, đánh giá hiệu quả của phương án tính thuế các sản phẩm thuốc lá trên giá bán lẻ để đạt mục tiêu giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá.

Được biết, Việt Nam hiện áp dụng mức thuế thuốc lá 38,8% là thấp so với hầu hết các nước trong khu vực ASEAN và thấp hơn rất nhiều so với khuyến nghị của WHO (75%).

Cùng với lộ trình tăng thuế, yêu cầu hạn chế, kiểm soát chặt chẽ việc bán các sản phẩm thuốc lá tại cửa hàng miễn thuế; đề xuất ban hành quy định về ngăn ngừa các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha và các sản phẩm thuốc lá mới khác trong cộng đồng được đặt ra cho các địa phương.

Chính phủ cũng yêu cầu kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình phòng chống tác hại của thuốc lá tại trung ương và tại các tỉnh, thành phố; xây dựng, ban hành quy định về chức năng nhiệm vụ, cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức từ trung ương đến địa phương để bảo đảm triển khai có hiệu quả công tác phòng chống tác hại của thuốc lá...