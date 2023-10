Xây dựng sân chơi trẻ em, lắp trụ đèn năng lượng mặt trời tại xã Trà Dơn

(QNO) - Nhóm thiện nguyện Hand in Hand Việt - Hàn vừa thực hiện chuyến thiện nguyện "Trà Dơn - khát vọng đại ngàn" 2023 với nhiều hoạt động hỗ trợ người dân tại làng Ông Deo, xã Trà Dơn (Nam Trà My).

Nhóm thiện nguyện tặng quà cho trẻ em ở Trà Dơn. Ảnh: CTV

Trong 3 ngày, tại làng Ông Deo, nhóm thiện nguyện đã xây dựng sân chơi cho trẻ em với 2 bập bênh, 1 cầu trượt; sơn, vẽ lại tường học ở trường tiểu học; lắp đặt tấm chắn mưa, gió, côn trùng và sửa chữa mái hiên cho trường mẫu giáo; lắp đặt bảng tên trường, kệ sách, kệ đồ chơi; xây dựng 2 khung thành sân đá bóng cho điểm trường làng Ông Deo...

Nhóm thiện nguyện xây dựng sân chơi cho trẻ em. Ảnh: CTV

Dịp này, nhóm thiện nguyện cũng lắp đặt 13 trụ đèn năng lượng mặt trời cho người dân ở 2 nóc Ông Deo, Ông Nghĩa; trao tặng 83 suất quà, 170 thùng mì tôm cùng nhiều nhu yếu phẩm; tặng gần 2.500 cây quế giống cho người dân làng Ông Deo.

Lắp đặt đèn năng lượng mặt trời phục vụ đời sống đồng bào địa phương. Ảnh: CTV

Nhóm thiện nguyện Hand in Hand Việt - Hàn được thành lập từ năm 2011, đến nay có hơn 600 thành viên. Trong 12 năm qua, nhóm thiện nguyện này đã tổ chức 10 chương trình dân vận trên địa bàn các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Nam Giang và Đại Lộc để giúp đỡ đồng bào vùng cao Quảng Nam.