Cuối tháng 8 vừa qua, thông tin 7 học sinh THPT tại Quảng Ninh nhập viện sau khi sử dụng thuốc lá điện tử dấy lên báo động về việc hút thuốc lá trong học đường.

Theo kết quả của Điều tra sức khỏe học sinh (từ 13 - 17 tuổi) của Bộ Y tế vào năm 2019, trong cả nước có 2,6% số học sinh sử dụng thuốc lá điện tử. Đáng chú ý, thanh thiếu niên không hút thuốc lá truyền thống vẫn thử và bắt đầu sử dụng thuốc lá điện tử.

Hút thuốc lá truyền thống và thuốc lá thế hệ mới ảnh hưởng xấu tới thanh thiếu niên và cả những người không hút thuốc lá. Đặc biệt, nguy cơ tiềm ẩn sử dụng ma túy và các chất kích khác đồng thời với thuốc lá điện tử nghiêm trọng hơn rất nhiều so với thuốc lá điếu thông thường. Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), khói thuốc lá chứa khoảng 7.000 chất hóa học, trong đó có 70 chất và kim loại nặng như axton, CO, methanol formaldehyde…

Những chất này khi đi vào cơ thể sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thần kinh, mạch máu và nội tiết gây ra những bệnh tim mạch, giảm trí nhớ và các bệnh ung thư, đặc biệt là phụ nữ mang thai và trẻ em. Khói thuốc lá điện tử chứa ít chất hóa học gây hại hơn nhưng đều gây nghiện và ung thư như khói thuốc lá thông thường, trong đó có nicotin - một chất gây nghiện mạnh, giống như ma túy, rất khó từ bỏ. Ngoài ra, trong thuốc lá điện tử còn chứa các tinh dầu với những loại nghe tên có vẻ rất “thiên nhiên” như cherry, táo, cam hoặc “ngọt ngào” như bánh kem, chocolate....

Xây dựng trường học không khói thuốc lá đang được nhiều địa phương thực hiện. Không chỉ đem lại một môi trường học đường an toàn, bảo vệ sức khỏe cho mọi người mà còn hướng đến một nếp sống văn minh cho thế hệ tương lai. Đại diện Sở GD-ĐT cho biết, Sở đã yêu cầu các trường đẩy mạnh và làm phong phú các hoạt động xã hội, trong đó có các hoạt động lối sống, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; gắn biển phòng chống tác hại của thuốc lá tại cổng trường; đồng thời thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh...

Bên cạnh đó, chú trọng công tác phối hợp giữa gia đình và nhà trường về giám sát học sinh tại nơi cư trú; tổ chức cho học sinh ký cam kết không hút thuốc lá; phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, nghiêm cấm việc mua bán, quảng cáo, tiếp thị các sản phẩm có hình ảnh liên quan đến thuốc lá tại trường học, khuyến khích giáo viên đưa nội dung phòng chống tác hại thuốc lá vào giờ giảng một cách linh hoạt, phù hợp.