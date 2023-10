Xử lý vi phạm an toàn giao thông: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(QNO) - Ngành chức năng đã triển khai nhiều biện pháp song tai nạn giao thông (TNGT) tại Quảng Nam 10 tháng đầu năm 2023 vẫn gia tăng cả 3 tiêu chí. Để kéo giảm, việc xử lý vi phạm an toàn giao thông (ATGT) với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” càng đặt ra bức thiết.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: N.B

Nhiều nguyên nhân

Báo cáo tại hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT 9 tháng đầu năm vừa qua, Thượng tá Phan Thanh Hồng - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh cho biết, thống kê 10 tháng qua, toàn tỉnh xảy ra 189 vụ TNGT khiến 136 người tử vong, bị thương 129 người. Ngoài đường sắt chiếm 1 vụ với 1 người chết, TNGT đường bộ chiếm đến 188 vụ, 135 người chết, 129 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2022, TNGT tăng 58 vụ (tăng 44,3%), tăng 24 người chết (tăng 21,43%), tăng 25 người bị thương (tăng 24,04%).

Hiện trường vụ TNGT xảy ra tại ngã tư đường Võ Chí Công và đường trục chính ra cảng Tam Hiệp (Núi Thành) khiến 10 người chết vào ngày 14/2/2023. Ảnh: C.T

Trước thực trạng đó, Giám đốc Công an tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc họp giao ban đánh giá toàn diện, khách quan và chỉ rõ những nguyên nhân, đề ra các giải pháp thực hiện nhằm kiềm chế TNGT.

Theo ngành chức năng, có nhiều nguyên nhân khiến TNGT tăng. Trước hết, quý I xảy ra 4 vụ TNGT đường bộ đặc biệt nghiêm trọng khiến 19 người chết, 25 người bị thương. Cùng với đó, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân chưa cao, điển hình như chuyển hướng thiếu quan sát, vi phạm làn đường, phần đường, vượt xe sai quy định... Ngoài ra, quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh có một số đoạn chưa có làn đường dành cho xe thô sơ, xe máy nên dẫn đến TNGT...

Thượng tá Phan Thanh Hồng nêu một số nguyên nhân chính khiến TNGT trong 10 tháng qua gia tăng cả 3 tiêu chí. Ảnh: C.T

Hơn 27 nghìn trường hợp vi phạm

Công an tỉnh đã chủ động tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trọng tâm các lỗi là nguyên nhân chính dẫn đến TNGT. Các chuyên đề được triển khai quyết liệt, như xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy; chở hàng quá tải trọng; tổng kiểm soát ô tô kinh doanh vận tải hành khách và ô tô kinh doanh vận tài hàng hóa bằng container.

CSGT Công an tỉnh kiểm soát ô tô vận tải hàng hóa bằng container trên quốc lộ 14B. Ảnh: C.T

Thượng tá Phan Thanh Hồng cho biết, 10 tháng qua, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý hơn 27 nghìn trường hợp vi phạm ATGT, phạt tiền hơn 63,2 tỷ đồng. Như vậy, so với cùng kỳ năm 2022, số trường hợp phát hiện tăng 50%, tăng 152% số tiền xử phạt. Còn so với cả năm 2022, số tiền phạt tăng hơn 80%. Đây là những con số thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt trong công tác bảo đảm trật tự ATGT của Công an tỉnh.

Trong đó, CSGT đã xử lý 1.700 trường hợp xe vi phạm quá tải, cơi nới thành thùng; 7.300 trường vi phạm nồng độ cồn. Bước đầu, thói quen không lái xe khi đã uống rượu, bia đã hình thành trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Không có vùng cấm

Thời gian tới, ngành chức năng kiến nghị cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về ATGT trong cả hệ thống chính trị. Trước mắt là triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 23 ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT trong tình hình mới; Nghị quyết số 149 ngày 21/9/2023 về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư đến từng cán bộ, đảng viên và từng chi bộ cơ sở.

Trước thực tế thanh thiếu niên, học sinh, trẻ em vi phạm trật tự ATGT diễn ra rất nhiều, nhất là tình trạng không đội mũ bảo hiểm, tụ tập đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, ngành giáo dục cần phải vào cuộc quyết liệt, tổ chức ký cam kết cho giáo viên, phụ huynh và học sinh toàn trường về tuân thủ pháp luật ATGT. UBND các cấp tăng cường kiểm tra, xử lý đối với trường hợp gửi xe tại các nhà dân gần trường học.

Ban ATGT tỉnh kiến nghị cơ quan, đơn vị có liên quan lắp đặt hệ thống cảnh báo trên quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh. Đặc biệt, đường Hồ Chí Minh nhiều đoạn dốc, quanh co, tầm nhìn hạn chế nên cần khảo sát, lắp đặt thêm pa nô cảnh báo để nâng cao nhận thức của lái xe.

Đại tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định “không có vùng cấm“, “không có ngoại lệ” trong xử lý vi phạm ATGT. Ảnh: C.T

Đại tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban ATGT tỉnh cho biết, Công an tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm soát, xử lý những hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT. Quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm vi phạm, với phương châm “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ” theo tinh thần của Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cùng các nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Chủ tịch UBND tỉnh.

Thượng tá Phan Thanh Hồng chia sẻ, ngành chức năng đã thành lập các tổ công tác để hỗ trợ công an các địa phương thực hiện chuyên đề kiểm soát, xử lý ma túy và nồng độ cồn theo Kế hoạch số 4974 của Giám đốc Công an tỉnh. Trước mắt, các tổ đã phối hợp tổ chức triển khai nghiệp vụ với Công an TP.Tam Kỳ vào tối 27/10 và Công an huyện Đại Lộc vào tối 28/10.

Các lực lượng phối hợp của Công an tỉnh và Công an huyện Đại Lộc đã tuyên truyền, giải thích người dân chấp hành nghiêm pháp luật ATGT tại địa bàn Đại Lộc. Ảnh: N.B

Ngày 26/10/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 7292 về việc phát động “Phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm hành chính về trật tự ATGT để xử lý theo quy định của pháp luật”. Do vậy, qua thông tin, hình ảnh vi phạm từ phía nhân dân cung cấp, lực lượng chuyên trách sẽ căn cứ xác minh, xem xét đề xuất xử lý nghiêm minh, triệt để đối tượng vi phạm.