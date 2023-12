Xuất hiện vết nứt lớn tại khu vực Trạm khí tượng Trà My

(QNO) - Một vết nứt lớn xuất hiện tại khu vực đồi đặt Trạm khí tượng Trà My (tổ Đồng Bàu, thị trấn Trà My, Bắc Trà My) tiềm ẩn nguy cơ sụt lún, sạt lở đất.

Vết nứt có độ sâu 2,4m, khe hở hơn 18cm. Ảnh: N.VĂN

Theo xác định ban đầu của Trạm khí tượng Trà My và Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Trà My, vết nứt hình vòng cung, móng ngựa theo hướng đông tây, kéo dài hàng trăm mét, độ sâu 2,4m, khe hở hơn 18cm, sụt lún mặt bằng khoảng 40cm và đang nới rộng thêm.

Phần lớn vết nứt nằm trong khuôn viên hàng rào Trạm khí tượng Trà My, chỉ cách khu vực lắp đặt thiết bị quan trắc thời tiết 3-7m. Nhà ở của 1 hộ dân nằm trong vùng ảnh hưởng của vết nứt.

Ngành chức năng và đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường vết nứt. Ảnh: N.VĂN

Theo người dân địa phương, nhiều khả năng nguyên nhân xảy ra vết nứt do quá trình san ủi, múc đất làm kè sông Trường - đang thi công dưới khu đồi này.

Ngày 7/12, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh Quảng Nam (chủ đầu tư công trình kè sông Trường) và ngành chức năng địa phương, đơn vị thi công đã kiểm tra hiện trường, tìm nguyên nhân để có giải pháp khắc phục.

[CLIP] - Vết nứt tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất tại khu vực Trạm khí tượng Trà My: