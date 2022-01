Đảng viên góp sức chống dịch

Gần 2 năm nay, trong muôn vàn khó khăn do dịch bệnh, TP.Hội An đã nhanh chóng kiểm soát tình hình. Nhìn lại quá trình phòng chống dịch bệnh, có thể nói, những kết quả đạt được là nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó có đóng góp không nhỏ của đội ngũ đảng viên…

Lực lượng xung kích phải làm việc với cường độ cao khi dịch bệnh xảy ra. Ảnh: L.HIỀN

Gác lại tình cảm gia đình

Cũng như nhiều đồng đội trong lực lượng công an từ thành phố đến xã phường, hai năm nay, Đại úy Phan Thị Thùy Trang (đảng viên của Đảng bộ Công an TP.Hội An) nhiều lần xung kích đi làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch ở các tuyến đường giáp ranh.

Xa nhà thời gian dài, người mẹ trẻ phải gác lại tình cảm, nỗi nhớ nhung đứa con bé nhỏ, an tâm làm nhiệm vụ. Trách nhiệm với công việc, tinh thần tiên phong của đảng viên đã giúp chị Trang vượt qua tình cảm cá nhân, cùng góp sức với thành phố kiểm soát, tránh nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh trong cộng đồng dân cư.

Chị Trang chia sẻ: “Nhà tôi ở Đà Nẵng, công tác tại Hội An. Chồng cũng trong ngành, thành ra chồng đi chốt ở Đà Nẵng, vợ đi chốt ở Hội An. Con nhỏ mới 21 tháng tuổi nhưng mình phải cùng anh em trong đơn vị tham gia phòng chống dịch, có khi cả 2 tháng liên tiếp không được về gặp con. Gác lại chuyên riêng tư gia đình để làm tròn nhiệm vụ của một người lính trong ngành và tinh thần của đảng viên”.

Trong khi vòng ngoài được chốt chặn nghiêm ngặt, phía bên trong khu cách ly, các đảng viên của Ban Chỉ huy Quân sự TP.Hội An và Đồn Biên phòng Cửa Đại cũng không quản ngại nguy cơ lây nhiễm, tổ chức đón nhận người dân, kể cả du khách nước ngoài, chăm sóc, hỗ trợ các trường hợp F1.

Không chỉ chăm lo đời sống, cán bộ chiến sĩ còn ân cần, động viên người dân không hoang mang. Liên tục nhiều đêm, các cán bộ chiến sĩ thức trắng để trực bảo vệ hoặc đón các trường hợp mới được truy vết, đưa vào khu cách ly, hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm. Nhiều đảng viên làm nhiệm vụ trong khu cách ly cả mấy tháng trời, không về đơn vị hoặc gia đình, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Thượng úy Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Chi đoàn của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố chia sẻ: “Với vai trò một đảng viên, trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, bản thân xác định rất rõ về tinh thần xung kích trong công tác phòng chống dịch bệnh. Trong khu cách ly, tôi tham gia cùng lực lượng phục vụ khu cách ly, cung cấp nhu yếu phẩm để hỗ trợ cho khu cách ly, các chốt chặn trên địa bàn.

Bên cạnh đó, khi bà con gặp nhiều khó khăn, bản thân đã kêu gọi quyên góp, hỗ trợ cho để góp phần chăm lo đời sống cho người dân… Là một đảng viên, mình nghĩ, làm được việc gì hữu ích cho quê hương, cho những người dân đang cần mình thì mình sẽ làm hết sức, cống hiến hết mình”.

Thần tốc chống dịch

Công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh ở Hội An còn có một lực lượng then chốt, vô cùng quan trọng là đội ngũ y bác sĩ, những người trực tiếp trên tuyến đầu chống dịch. Hai năm dịch bệnh nhiều lần lặp đi lặp lại, sau mỗi lần Hội An “mở cửa” là quảng thời gian các cán bộ, đảng viên ngành y làm việc với cường độ cao.

Mỗi lần xuất hiện ca dương tính là cán bộ, đảng viên khẩn trương truy vết, khoanh vùng, dập dịch. Những bữa ăn, giấc ngủ đều là khoảnh khắc “tranh thủ” đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên ngành y. Tất cả đều phải chạy đua thần tốc, không để dịch lây lan trong cộng đồng.

Bác sĩ Phạm Trọng Luật (Trung tâm Y tế TP.Hội An) nói: “Không chỉ bản thân tôi mà tất cả cán bộ, đảng viên của Trung tâm Y tế, trạm y tế xã phường đều làm hết mình để có thể phòng chống dịch tốt nhất cho thành phố. Chúng tôi làm bất kể ngày hay đêm, ngày lễ hoặc thứ Bảy, Chủ nhật. Nhiều bữa, cơm còn không kịp ăn, thức trắng đêm để làm việc, chạy đua với thời gian. Còn dịch là còn phải làm, đó là nhiệm vụ trên hết của một người làm nghề y. Vì chỉ như vậy mới có thể khống chế, kiểm soát tình hình”.

Hai năm đương đầu với dịch bệnh Covid-19, ngừng nghỉ hoàn toàn dịch vụ đã khiến người dân vô cùng khó khăn. Các cán bộ, đảng viên của thành phố mỗi người mỗi việc. Ngoài việc tuyên truyền người dân phòng chống dịch bệnh, cán bộ, đảng viên còn kêu gọi nhà hảo tâm ủng hộ tổ chức các “phiên chợ 0 đồng”, trao nhu yếu phẩm cho người dân trong và ngoài thành phố.

Những đảng viên trong tổ chức đoàn thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, hội viên nông dân đều ra sức thực hiện nhiệm vụ, hỗ trợ hàng nghìn suất ăn cho các khu cách ly, vận chuyển miễn phí nước sinh hoạt đến các hộ dân khi thiếu nước sinh hoạt do nhiễm mặn đúng vào thời điểm phong tỏa.

Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở Hội An, trong đó có lực lượng đảng viên tiên phong, đã góp phần giúp Hội An kiểm soát được tình hình, không để bùng phát dịch trên quy mô lớn, mất kiểm soát.

Ông Đinh Phú Đông - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hội An nói, với tinh thần đi đầu, gương mẫu, trong lúc đại dịch xảy ra, ở bất cứ nơi nào cũng có những đảng viên xung kích, điển hình tiêu biểu. Trên tuyến đầu, đội ngũ y bác sĩ, rồi ở vòng ngoài, chăm lo từng suất ăn, nước uống, chốt chặn, chăm lo cho bà con trong khu cách ly, cơ sở điều trị F0 thể nhẹ.

Rất đáng ghi nhận tinh thần của đảng viên trong phòng chống dịch. Sự tiên phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của đảng viên sẽ truyền cảm hứng, góp phần quy tụ sức mạnh đoàn kết, nâng cao ý thức trách nhiệm trong cộng đồng về phòng chống dịch.