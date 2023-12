Hội An kết nạp 125 đảng viên mới

Theo báo cáo của Thành ủy Hội An, năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận - đoàn thể và các tầng lớp nhân dân thành phố đã phối hợp, nỗ lực triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhóm mục tiêu, nhiệm vụ mang lại kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Hội nghị BCH Đảng bộ TP. Hội An lần thứ 14 (mở rộng)

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được tập trung thực hiện đạt các mục tiêu đề ra. Hội An đã kết nạp được 125 đảng viên (đạt 119% chỉ tiêu tỉnh giao; 95,42% chỉ tiêu nghị quyết đề ra).

Kinh tế tiếp tục được phục hồi và phát triển, giá trị sản xuất vượt 30,84% nghị quyết đề ra. Trong đó, ngành du lịch - dịch vụ - thương mại tăng trưởng đáng kể, giá trị sản xuất vượt 63%; thu ngân sách nhà nước vượt 15,5%.

Du lịch Hội An tiếp tục khẳng định vị thế trên trường quốc tế, là 1 trong 15 thành phố được yêu thích nhất châu Á năm 2023 do độc giả của tạp chí Travel+Leisure bình chọn; xếp thứ hai trong danh sách 25 điểm đến có xu hướng “hấp dẫn” nhất trong năm 2023 do Tripadvisor bình chọn. Hội An chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trên lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian...