Hội An quán triệt nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng thành phố sinh thái

Mới đây, Thành ủy Hội An tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết 31 ngày 31/7/2023 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển TP.Hội An theo định hướng thành phố sinh thái – văn hóa – du lịch đến năm 2030 và Chương trình hành động số 23 ngày 15/9/2023 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết 31. Hội nghị được tổ chức tại hội trường Thành ủy Hội An và kết nối trực tuyến đến 13 xã phường.

Hội An đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai Nghị quyết 31 của Tỉnh ủy về xây dựng thành phố sinh thái, văn hóa, du lịch. Ảnh: PHAN SƠN

Theo kế hoạch của Thành ủy Hội An, thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai Nghị quyết 31 đến cán bộ, đảng viên ở các đảng bộ, chi bộ là cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc.

Các xã, phường cũng tổ chức hội nghị toàn thể đảng viên trong đảng bộ, chi bộ, cán bộ cốt cán các đoàn thể quần chúng. Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tổ chức học tập, phổ biến đến hội viên, đoàn viên bằng các hình thức phù hợp.

Bên cạnh đó, cấp ủy đảng tuyên truyền, phổ biến nghị quyết đến các tổ chức quần chúng và nhân dân qua hệ thống truyền thanh xã, phường và các hình thức phù hợp.

Qua đó, tạo sự đồng thuận cao về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn xã hội, trước hết là trong hệ thống chính trị; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đối với việc xây dựng và phát triển TP.Hội An theo định hướng thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch đến năm 2030.