Người đảng viên “đo” mưa, gió…

Công tác phòng chống thiên tai gần đây tại huyện Bắc Trà My thuận lợi hơn nhờ có nguồn thông tin dự báo thời tiết kịp thời, tin cậy từ một đảng viên năng nổ, trách nhiệm và đam mê với nghề khí tượng.

Anh Thám tác nghiệp thu thập dữ liệu từ máy đo nắng. Ảnh: V.B

“… Các địa phương đang thu hoạch lúa. Để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, xin gửi nhận định thời tiết hai ngày tới để bà con chủ động: ngày mai, không mưa, nắng nóng; ngày mốt, khả năng rất cao buổi chiều có mưa dông, kèm theo tố, lốc và sét...”.

Đó là một trong những thông tin đảng viên Đào Đình Thám - cán bộ công tác tại Trạm Khí tượng Trà My nhắn trên nhóm Zalo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Bắc Trà My.

Cách thức làm việc chủ động, tương tác, có trách nhiệm như trên được anh Thám phát huy tích cực ngay khi tiếp nhận công tác tại Bắc Trà My.

Anh Thám quê ở Ba Vì (Hà Tây), học chuyên ngành khí tượng, năm nay 41 tuổi nhưng có gần 20 năm trong nghề. Gia đình, vợ con sinh sống tại TP.Quảng Ngãi, còn anh được điều động đến công tác nhiều nơi như huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi), rồi đảo Cù Lao Chàm và từ tháng 5.2019 được điều về Bắc Trà My.

Ông Lê Nho Triều - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng nhóm Zalo PCTT&TKCN huyện Bắc Trà My cho hay, bất kể ngày đêm, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thu thập thông tin, dữ liệu chuyên ngành, tổng hợp báo cáo về cơ quan chủ quản, anh Thám đều dành thời gian xây dựng bản tin dự báo thời tiết riêng cho địa bàn Bắc Trà My để đăng lên nhóm. Thời tiết khả năng có mưa, bão, nắng nóng bất thường…, anh thường nhận định và thông tin trước lên nhóm từ 3 - 5 ngày để cảnh báo.

Ông Huỳnh Ngọc Thiệu - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, nguyên Phó Trưởng ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Bắc Trà My cho hay, anh Thám là đảng viên năng nổ vì nhiệm vụ chung, luôn chủ động cung cấp kịp thời các bản tin dự báo thời tiết cập nhật cho huyện, độ tin cậy rất cao.

“Những năm gần đây, thời tiết tại Bắc Trà My cực đoan, khó lường, chính những bản tin dự báo do anh cung cấp và tham vấn, toàn huyện thực hiện di dời hàng trăm lượt người dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn trước khi ngập lụt, lũ quét hay sạt lở núi ập đến” - ông Thiệu nói.

Chia sẻ về công việc của mình, anh Thám nói, trạm chỉ có 2 cán bộ, khi có thời tiết nguy hiểm, anh thường trăn trở, lo lắng và không ngủ được nên nhận trực luôn ca đêm, làm các bản tin dự báo cập nhật nhất rồi gửi lên nhóm.

Số điện thoại, tài khoản Zalo cá nhân của anh có nhiều người ở Bắc Trà My biết và hay nhắn tin, gọi điện hỏi tình hình thời tiết nhằm dự liệu công việc. Khôi hài hơn, một số “cần thủ” còn hỏi thăm thời tiết ở các “ngư trường” như khu hồ Nước Rôn, xã Trà Dương; đập thủy điện Sông Tranh 2 tai khu vực các xã Trà Tân, Trà Đốc… có mưa, gió lớn không để họ lên kế hoạch đi “câu cá”.

Từ nỗ lực, nhiệt huyết trong công tác, năm 2020 anh Thám được UBND tỉnh tặng bằng khen. Mới đây, Trạm Khí tượng Trà My được UBND huyện Bắc Trà My trang bị thêm các thiết bị văn phòng để anh Thám cùng đồng nghiệp có điều kiện làm việc tốt hơn.