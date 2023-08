Phát triển đảng viên là học sinh, sinh viên đạt thấp

(QNO) - Sáng nay 7/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị chuyên đề trực tuyến với cấp ủy cấp huyện về công tác phát triển đảng viên đối với học sinh, sinh viên trong trường học. Các đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Chín - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị chuyên đề về phát triển đảng viên đối với học sinh, sinh viên trong trường học tại điểm cầu tỉnh. Ảnh: N.Đ

Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, toàn tỉnh hiện có 61 trường THPT và 4 trường đại học, cao đẳng với 3.044 viên chức, người lao động. Có 56 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trong trường THPT (55 TCCSĐ trường THPT công lập và 1 TCCSĐ trường THPT tư thục), 4 TCCSĐ trong các trường đại học, cao đẳng.

Từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh kết nạp vào Đảng 203 học sinh, sinh viên. Trong đó, giai đoạn 2020 - 2022 kết nạp 136 học sinh, sinh viên.

So với các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giai đoạn 2020 - 2022 Quảng Nam có số lượng học sinh, sinh viên được kết nạp Đảng khá thấp, chiếm 1,87% trong tổng số học sinh, sinh viên được kết nạp Đảng trong khu vực (7.292 đảng viên).

Tính theo thứ tự từ cao đến thấp, Quảng Nam xếp vị trí thứ 11/16 tỉnh, thành phố trong khu vực về kết quả phát triển đảng viên là học sinh, sinh viên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: N.Đ

Theo ông Cao Thanh Hải - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, từ năm 2020 đến 2022, số lượng đảng viên mới trong học sinh có chiều hướng tăng lên, trong khi đó việc kết nạp Đảng đối với sinh viên có chiều hướng giảm. Song trong năm 2023, kết quả kết nạp ở hai đối tượng này đều tăng đáng kể. Điều đó cho thấy cấp ủy các cấp đã chú trọng hơn trong công tác phát triển đảng viên là học sinh, sinh viên.

Nhìn nhận mặt còn hạn chế, theo ông Cao Thanh Hải, qua phân tích số liệu kết nạp đảng viên toàn tỉnh trong các năm đầu nhiệm kỳ đến nay cho thấy số lượng kết nạp đảng viên trong học sinh, sinh viên còn thấp, chưa tương xứng với nguồn hiện có tại 61 trường THPT và 4 trường đại học, cao đẳng; chiếm tỷ lệ còn thấp so với các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên và trong cả nước.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín điều hành hội nghị thảo luận. Ảnh: N.Đ

Còn nhiều cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo nhà trường, tổ chức đoàn thanh niên chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm nên chưa làm tốt công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên trong học sinh, sinh viên. Rất nhiều tổ chức đảng các trường nhiều năm liền chưa kết nạp được đảng viên là học sinh.

“Một số địa phương, đơn vị đặt ra tiêu chuẩn, điều kiện để kết nạp Đảng trong học sinh, sinh viên cao nên rất ít học sinh, sinh viên đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện để kết nạp vào Đảng. Phần lớn học sinh, sinh viên trong các trường học nhận thức chính trị còn hạn chế, chưa có động cơ phấn đấu vào Đảng” - ông Hải cho biết.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh nghe đại diện cấp ủy huyện phát biểu thảo luận. Ảnh: N.Đ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cho rằng, trường học là nơi có số lượng nguồn quần chúng trẻ khá dồi dào và có chất lượng, triển vọng để bổ sung vào Đảng. Song, số lượng học sinh được kết nạp vào Đảng bình quân chỉ chiếm 0,58% so với nguồn học sinh đủ 18 tuổi trở lên.

Trong đó, các TCCSĐ nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên là học sinh như: Trường THPT Duy Tân - Tam Kỳ, Trường THPT Trần Quý Cáp - Hội An, Trường THPT Nguyễn Trãi - Hội An, Trường THPT Sào Nam - Duy Xuyên, Trường THPT Hồ Nghinh - Duy Xuyên, Trường THPT Hùng Vương - Thăng Bình... Các địa phương nhiều năm qua không kết nạp được học sinh vào Đảng như: Điện Bàn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đặng Thị Bảo Trinh phát biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: N.Đ

Hội nghị chuyên đề lần này là cơ hội để cùng trao đổi, thảo luận, phân tích, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển đảng viên đối với học sinh, sinh viên. Từ đó, có cơ sở xây dựng kế hoạch, giải pháp phù hợp để đẩy mạnh công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trong toàn tỉnh đảm bảo đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đã đề ra.